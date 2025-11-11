بعد تصدرها التريند.. أسرار جمال دينا الشربيني

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تزايد شائعات ارتباطها بالفنان كريم محمود عبد العزيز، خصوصا بعد انفصاله بشكل رسمي عن زوجته آن الرفاعي.

وتتساءل الكثير من الفتيات عن سر رشاقة وجمال دينا الشربيني.

وكشفت دينا الشربيني، خلال إحدى اللقاءات إعلامية، أنها تعشق جميع أنواع الأكل، لكنها تحرص جيدا على تناول كميات قليلة حتى لا يزيد وزنها، ولا تتبع أي دايت أو نظام غذائي، فهي تحافظ فقط على اختيار نوع الطعام.







وأضافت أنها تحافظ على ممارسة التمارين الرياضية باستمرار، وتتبع رياضة شفط البطن بشكل دائم، وذلك لشد عضلة البطن، بالإضافة إلى ذلك فإنها لا تتناول وجبة العشاء، ما منحها قواما رشيقا ومثاليا.

وكان كريم محمود عبد العزيز أعلن عن انفصاله بشكل رسمي عن زوجته، من خلال منشور عبر حسابه على “إنستجرام” وقال: "الطلاق شرع ربنا.. أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير.. مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم.. حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا.. وده مش معناه أبداً إن فيه حد فينا يعيبه شيء".

واستكمل: “لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبها كده.. وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متبادل بين الطرفين”.