أخبار العالم

وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان لبحث آفاق التعاون وتطورات الأزمة السودانية

وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان
وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان
فرناس حفظي

توجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، إلى مدينة بورسودان في زيارة ثنائية يُجري خلالها مباحثات مع كبار المسئولين في جمهورية السودان، لبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الرؤى حول مستجدات الأزمة السودانية وسبل دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة تحفظ أمن السودان واستقراره.

من جانب آخر، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي ، أمس الاثنين 10 نوفمبر 2025، سيرجي شويجو، سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وروسيا، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر وروسيا، حيث أكد عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا، مشيراً إلى الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لبدء التشغيل الفعلي للمنطقة الصناعية الروسية قريباً، وحثّ الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في مصر بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. 

كما ثمن ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد في أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة، وآخرها الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية–الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان استدامته، مشيراً إلى أهمية التحرك المشترك نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية. 

كما أكد وزير الخارجية حرص مصر على تخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع وتسريع وتيرة إعادة الإعمار، مشيراً إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة.

وتناول اللقاء تطورات الأزمة الأوكرانية ومستجدات الأوضاع، حيث أكد وزير الخارجية من جانبه على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية للأزمة، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويجنب الشعوب مزيداً من المعاناة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على حرص الجانبين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، بما يعزز الأمن والتنمية ويحقق مصالح الشعبين المصري والروسي الصديقين.

