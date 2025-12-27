استجابة سريعة لإجراء تدخل جراحى لإحدى حالات ذوى الهمم

في لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية والطبية، استجاب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشكل فوري لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم من أهالى مدينة الحمام ، يعاني من تسوس وتلوث صديدى في عظام القدم يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً لمنع تفاقم حالته الصحية.

ففور رصد استغاثة الأسرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة فحص الحالة وتذليل كافة العقبات أمام علاج الطفل. وعلى الفور، تم التنسيق مع مديرية الصحة بمطروح والتواصل مع أهلية الطفل لتقديم الدعم الطبي اللازم مجانًا دون تحمل أهل الطفل أى تكاليف.

وصرح الدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه فى ضوء تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

استجابت مديرية الصحة بمطروح لإحدى الحالات الطبيه لطفل من ذوي الهمم يعاني من تسوس و تلوث صديدي مزمن بعظمه الكعب الايسر حيث تعاونت مستشفيات المديرية في تقديم الخدمة الطبيه حيث تم التشخيص المبدئي وإجراء الفحوصات الطبيه بمستشفى الحمام المركزي

وتم عمل أشعة الرنين المغناطيسي بالصبغة بمستشفى مطروح العام

وتم بفضل الله تعالى اجراء جراحه ناجحه للطفل بمستشفى النجيله المركزي وحجزها بالقسم الداخلى وخروجه من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ،

ومن المقرر أن يخضع الطفل لبرنامج تأهيل طبي وعلاج طبيعي ، لضمان استعادة حركة القدم بشكل سليم، تحت إشراف فريق طبي متخصص من استشاريي وأخصائي جراحة العظام بمستشفيات مديرية الصحة بمطروح.

قام باجراء العمليه :

د.رامى عطيه :إستشارى العظام

د. هاني سامى :إستشارى التخدير

وفريق تمريض العمليات والقسم الداخلى وفنى الأشعة والمعامل بمستشفى النجيلة المركزي

وأعربت أسرة الطفل عن بالغ شكرها وتقديرها لسرعة الاستجابة مؤكدين أن هذا الموقف أزال عن كاهلهم عبئاً كبيراً، ومنح طفلهم فرصة جديدة للتعافي وممارسة حياته بشكل طبيعي.

ويتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وجميع الفريق الطبى المشاركين في الإستجابة السريعة وتقديم كافة الدعم الطبى والمعنوى للطفل وأسرته.



