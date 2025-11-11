قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية
قسم التوك شو

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إننا لدينا في مصر أكثر من 100 حزب ، وأغلبها ظهرت بعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، ومنها أحزاب تعمل على أرض الواقع ، وأحزاب آخرى ليس لها أي تواجد في الشارع.

وأكد الخصوصي، خلال لقائه على برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار مع الإعلامي محمد عاطف ، أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر للأحزاب في الحياة السياسية في مصر خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أنه بمجرد وقف الدعم المالي للأحزاب ، لم يكن هناك أي تواجد لهذه الأحزاب في الشارع.

وأشار  إلى أن الأحزاب كانت دائما تشتكي من أنها ليس لها وجود في الشارع وأن هناك قيود عليها في ظل الأنظمة السابقة ، ولكن مع فتح المجال السياسي أمام الأحزاب إلى حد ما خلال الفترة الحالية تستطيع الأحزاب أن تعبر عن دورها وأن تكون موجودة في الشارع وتتواصل مع المواطنين وتؤدي دورها بشكل أكبر.

معتز الخصوصي الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد المتخصص في الشئون البرلمانية 100 حزب الحياة السياسية

