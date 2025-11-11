معتز الخصوصي: في مصر أكثر من 100 حزب أغلبها لا تعمل على أرض الواقع

قال معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية ، إننا لدينا في مصر أكثر من 100 حزب ، وأغلبها ظهرت بعد ثورة 25 يناير عام 2011 ، ومنها أحزاب تعمل على أرض الواقع ، وأحزاب آخرى ليس لها أي تواجد في الشارع.

وأكد الخصوصي، خلال لقائه على برنامج هذا الصباح على قناة النيل للأخبار مع الإعلامي محمد عاطف ، أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر للأحزاب في الحياة السياسية في مصر خلال الفترة القادمة ، مشيرا إلى أنه بمجرد وقف الدعم المالي للأحزاب ، لم يكن هناك أي تواجد لهذه الأحزاب في الشارع.

وأشار إلى أن الأحزاب كانت دائما تشتكي من أنها ليس لها وجود في الشارع وأن هناك قيود عليها في ظل الأنظمة السابقة ، ولكن مع فتح المجال السياسي أمام الأحزاب إلى حد ما خلال الفترة الحالية تستطيع الأحزاب أن تعبر عن دورها وأن تكون موجودة في الشارع وتتواصل مع المواطنين وتؤدي دورها بشكل أكبر.