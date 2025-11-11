قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

أكد دفاع النادي خلال مرافعته بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، كما تسمكوا بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادى.

على جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك، للمفوضين وتحديد جلسة 13 يناير المقبل، لنظره.