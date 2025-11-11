الرئيس الصيني يهنئ كاثرين كونولي بمناسبة توليها رئاسة أيرلندا

هنأ الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم /الثلاثاء/ كاثرين كونولي بمناسبة توليها رئاسة أيرلندا، وذلك في رسالة بعث بها إليها.



وقال شي - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه على مدى السنوات ال46 الماضية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأيرلندا، حققت الدولتان تقدما تنمويا ملحوظا، كما شهد البلدان في السنوات الأخيرة تبادلات وثيقة على مختلف المستويات وهو ما أسفر عن نتائج مثمرة في التعاون العملي بين الجانبين.



وأكد شي أنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات بين الصين وأيرلندا كما أعرب عن استعداده للعمل مع كونولي لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة ودفع الصداقة التقليدية إلى الأمام، بالإضافة إلى دعم التعددية والتجارة الحرة وتعزيز التنمية المستمرة للشراكة الاستراتيجية ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين.