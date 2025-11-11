الرئيس اللبناني يبحث مع رئيس الوزراء البلغاري سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون مع رئيس الوزراء البلغاري روزين جيليازكوف، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلغاريا تلبية لدعوة رسمية من نظيره البلغاري رومين راديف.



وأعرب عون - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - عن أن لبنان يتطلع إلى عودة الطيران البلغاري إلى بيروت لتأمين التواصل بين العاصمتين اللبنانية والبلغارية بدلاً من الاضطرار إلى استعمال خطوط غير مباشرة والتنقل من مكان إلى آخر، مقترحاً إرسال لجنة بلغارية إلى بيروت للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وتحديد الحاجات والإجراءات العملية لتحقيق ذلك.



وبالنسبة إلى الوضع في الجنوب، أشار الرئيس اللبناني إلى استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاق الذي أعلن عنه قبل عام، من خلال استمرارها في الأعمال العدائية وانتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وإبقاء احتلالها لأراض لبنانية وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين"، قائلا "إن لبنان طلب من الدول الصديقة المساعدة في الضغط على إسرائيل لالتزام الاتفاق، ولكن حتى الآن لم نصل إلى نتيجة إيجابية".