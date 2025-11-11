هشام نصر: لن نقدم شكوى ضد زيزو.. ويجب تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين

كشف الإعلامي خالد الغندور تصريحات هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال هشام ناصر :"لن يقدم النادي أي شكوى ضد زيزو بسبب مخالفة بروتوكول تسليم الميداليات.. ولابد من تطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء".

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي جدد ثقته الكاملة في قدرات أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم خسارة كأس السوبر المصري أمام الأهلي، مشيرًا إلى أنه مدرب يمتلك فكرًا فنيًا مميزًا، وثقافة كروية واضحة.

وقال نصر في تصريحات تليفزيونية، إن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا قريبًا مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، والمسؤول عن ملف كرة القدم؛ لمناقشة المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الجميع داخل النادي أشاد بأداء الفريق تحت قيادة عبد الرؤوف، خاصة بعد الفوز على بيراميدز.

وأضاف نائب رئيس الزمالك: "لا أرى سببًا للحديث عن مستقبل المدير الفني بعد الخسارة من الأهلي، لأننا نؤمن بأنه يقوم بعمل مميز، ويقود الفريق في مرحلة بناء حقيقية".