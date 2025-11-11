اتعلم من بنشرقي.. نجم الزمالك السابق يهاجم زيزو في أزمة المنصة

شن ‏محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق هجوما ضاريا علي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على خلفية تجاهل الأخير مصافحة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

قال محمد صبري عبر برنامجه بقناة الزمالك: تصرف أحمد سيد زيزو بعد المباراة وأثناء استلام الميداليات كان غير مسؤول بالمرة، وخليني أزوق الكلام وأقول تصرف غير مقبول، ولازم يكون في وقفة حازمة معاه.

وطرح محمد صبري تساؤلا وقال: بسألك يا زيزو : استفدت إيه من اللقطة دي؟ قدام الناس كلها والعالم كله، إيه المكسب؟ إيه الإضافة؟ غير إنك كنت سبب في فتنة بين جماهير الزمالك والأهلي في المدرجات، وجو من الانقسام مالوش أي لازمة.

تابع نجم الزمالك السابق : لقطة تعمل لايكات وشير على السوشيال ميديا، لكن بتسيء لينا كلنا، بتسيء لصورتنا قدام العالم، إيه اللي كسبته من دا؟

أضاف محمد صبري : كل لاعيبة الزمالك والأهلي كانوا محترمين وملتزمين جوه الملعب وبعد الماتش، محدش خرج عن النص غيرك أنت.

استطرد : لازم أشيد بتصرف وليد صلاح الدين، مدير الكورة في الأهلي، الراجل بعد الماتش راح بنفسه يسلم على لاعيبة الزمالك ويواسيهم، لأنه راجل كبير ومحترم وعارف الصح من الغلط، وانت المفروض تتعلم منه.

واصل : اتعلم كمان من أشرف بن شرقي، اللي بعد الماتش راح للجمهور واللاعيبة واعتذر، لأنه راجل محترم ومقدر العيش والملح والفضل اللي كان لنادي الزمالك عليه.

أكمل نجم الزمالك السابق: كنت نفسي أشيد بيك وأقول للناس شوفوا زيزو عمل إيه، ونخلي الأمور تهدأ، لكن للأسف أنت اخترت تمشي في طريق لوحدك، وتكمّل الترند وتولّع الدنيا أكتر.

وأردف: بدل ما تساعد في تهدئة الفتنة اللي بين الجمهورين، أنت حطيت بنزين عليها علشان تشعللها أكتر، وده تصرف غير مقبول من لاعب كبير المفروض يكون قدوة.

وأسهب: الغريب إن في ناس بتقول: زيزو معملش حاجة، واللوائح ما تعاقبوش.. إزاي ما عملش حاجة؟ ده تجاهل نائب رئيس نادي منافس قدام العالم كله، في بلد مستضيفة للبطولة! ده مش تحريض على الفتنة؟!

وقال أيضا: الجمهورين اتخانقوا في المدرجات بسبب المشهد دا، وده مش طبيعي، لأنك بتبعث رسالة غلط للجماهير إنهم يقلدوا السلوك دا.

وأضاف: طيب يا زيزو، حتى لو أنت زعلان، البروتوكول بيقول تسلم وتمشي، دي أبسط قواعد الاحترام، هل كنت تقدر تعمل كده مع المهندس هاني أبو ريدة؟ أو مع أحمد دياب؟ أكيد لا، لأنهم ما كانوا هيعدّوها.

واختتم حديثه قائلا: فليه تعملها مع نائب رئيس الزمالك؟! الرسالة كانت سلبية، والتصرف مستفز، ومش في مكانه خالص.