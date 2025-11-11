قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر
مدبولي: علم الروم جواز المرور لإقامة مشروع عمراني تنموي متكامل
طهران تتهم واشنطن بـ خيانة الدبلوماسية بعد حرب يونيو
الوطنية للانتخابات تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. في هذا الموعد
رويترز تحذر من تقسيم فعلي لـ غزة وتعثر خطة ترامب
القمر يبتعد عن الأرض في ظاهرة نادرة.. حدث فلكي استثنائي يشهده العالم فى هذا الموعد
وزير الخارجية: مصر تحصد ثقة المجتمع الدولي وتؤكد مكانتها العالمية بقيادة الرئيس السيسي
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.. البانيه وصل كام؟
قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه
التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول
قرار من المحكمة بشأن دعوى شركة عقارية بالتجمع ضد شادي محمد
أول تعليق من جمعية المؤلفين والملحنين على حفل أم كلثوم في إسرائيل l خاص
رياضة

اتعلم من بنشرقي.. نجم الزمالك السابق يهاجم زيزو في أزمة المنصة

زيزو وهشام نصر
زيزو وهشام نصر
يسري غازي

شن ‏محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق هجوما ضاريا علي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي على خلفية تجاهل الأخير مصافحة هشام نصر نائب رئيس القلعة البيضاء.

قال محمد صبري عبر برنامجه بقناة الزمالك: تصرف أحمد سيد زيزو بعد المباراة وأثناء استلام الميداليات كان غير مسؤول بالمرة، وخليني أزوق الكلام وأقول تصرف غير مقبول، ولازم يكون في وقفة حازمة معاه.

وطرح محمد صبري تساؤلا وقال: بسألك يا زيزو : استفدت إيه من اللقطة دي؟ قدام الناس كلها والعالم كله، إيه المكسب؟ إيه الإضافة؟ غير إنك كنت سبب في فتنة بين جماهير الزمالك والأهلي في المدرجات، وجو من الانقسام مالوش أي لازمة.

تابع نجم الزمالك السابق : لقطة تعمل لايكات وشير على السوشيال ميديا، لكن بتسيء لينا كلنا، بتسيء لصورتنا قدام العالم، إيه اللي كسبته من دا؟

أضاف محمد صبري : كل لاعيبة الزمالك والأهلي كانوا محترمين وملتزمين جوه الملعب وبعد الماتش، محدش خرج عن النص غيرك أنت.

استطرد : لازم أشيد بتصرف وليد صلاح الدين، مدير الكورة في الأهلي، الراجل بعد الماتش راح بنفسه يسلم على لاعيبة الزمالك ويواسيهم، لأنه راجل كبير ومحترم وعارف الصح من الغلط، وانت المفروض تتعلم منه.

واصل : اتعلم كمان من أشرف بن شرقي، اللي بعد الماتش راح للجمهور واللاعيبة واعتذر، لأنه راجل محترم ومقدر العيش والملح والفضل اللي كان لنادي الزمالك عليه.

أكمل نجم الزمالك السابق: كنت نفسي أشيد بيك وأقول للناس شوفوا زيزو عمل إيه، ونخلي الأمور تهدأ، لكن للأسف أنت اخترت تمشي في طريق لوحدك، وتكمّل الترند وتولّع الدنيا أكتر.

وأردف: بدل ما تساعد في تهدئة الفتنة اللي بين الجمهورين، أنت حطيت بنزين عليها علشان تشعللها أكتر، وده تصرف غير مقبول من لاعب كبير المفروض يكون قدوة.

وأسهب: الغريب إن في ناس بتقول: زيزو معملش حاجة، واللوائح ما تعاقبوش.. إزاي ما عملش حاجة؟ ده تجاهل نائب رئيس نادي منافس قدام العالم كله، في بلد مستضيفة للبطولة! ده مش تحريض على الفتنة؟!

وقال أيضا: الجمهورين اتخانقوا في المدرجات بسبب المشهد دا، وده مش طبيعي، لأنك بتبعث رسالة غلط للجماهير إنهم يقلدوا السلوك دا.

وأضاف: طيب يا زيزو، حتى لو أنت زعلان، البروتوكول بيقول تسلم وتمشي، دي أبسط قواعد الاحترام، هل كنت تقدر تعمل كده مع المهندس هاني أبو ريدة؟ أو مع أحمد دياب؟ أكيد لا، لأنهم ما كانوا هيعدّوها.

واختتم حديثه قائلا: فليه تعملها مع نائب رئيس الزمالك؟! الرسالة كانت سلبية، والتصرف مستفز، ومش في مكانه خالص.

زيزو الزمالك هشام نصر كأس السوبر المصري محمد صبري

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

حسين الشحات

أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي: اليوم الأول لانتخابات النواب شهد إقبالا كبيرا مثل تصويت المصريين بالخارج

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد والمتخصص في الشئون البرلمانية

معتز الخصوصي يكشف تفاصيل الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم.. فيديو

جانب من اللقاء

حقوق الإنسان: المشاركة في الانتخابات تجسيد فعلي لحرية المواطن والديمقراطية

بالصور

انتخابات مجلس النواب 2025.. مشاركة فعالة للشرطة النسائية بتنظيم عملية التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة تساعد المواطنين للوصول إلى لجانهم

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

رينو
رينو
رينو

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده
عبد الباسط حموده

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

