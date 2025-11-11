استمرار المنافسات القوية في اليوم السادس من بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة

تتواصل فعاليات بطولة العالم للرماية المقامة بميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الجديدة، حيث يشهد اليوم السادس من المنافسات، الثلاثاء 11 نوفمبر، جولات حماسية تجمع نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم، في أجواء من التنظيم الدقيق والإقبال الجماهيري والإعلامي المميز.

وتنطلق فعاليات اليوم بعمليات التحكم في المعدات، يعقبها عدد من المنافسات القوية أبرزها منافسات البندقية لمسافة 50 مترا – ثلاثة أوضاع للرجال، والتي تستمر حتى منتصف النهار، إلى جانب مسابقة 10 أمتار مسدس ضغط هواء – للفرق المختلطة، ومنافسات البندقية ثلاثة أوضاع للسيدات بنظام الإقصاء.

كما يشهد اليوم نهائي 50 متر بندقية ثلاثة أوضاع رجال في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، يليه نهائي مسدس 10 أمتار ضغط هواء للفرق المختلطة في الرابعة والنصف مساءً، ليختتم اليوم بحفلين لتوزيع الميداليات، وسط أجواء احتفالية مبهرة تؤكد تميز التنظيم المصري للبطولة.

وأكد الاتحاد المصري للرماية، برئاسة حازم حسني، أن البطولة تواصل نجاحها الفني والتنظيمي يوماً بعد يوم، مشيراً إلى الإشادة الكبيرة التي تلقاها مصر من الاتحاد الدولي للرماية والوفود المشاركة، لما توفره العاصمة الجديدة من إمكانيات وتجهيزات عالمية تعكس صورة مشرفة للدولة المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

وتستمر بطولة العالم للرماية حتى يوم 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الأبطال من مختلف القارات، وسط منافسات قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على الصعيدين العربي والعالمي.