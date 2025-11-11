بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة

قام السفير حسين الهنداوي رئيس بعثة جامعة الدول العربية؛ لمتابعة انتخابات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، بجولة ميدانية صباح اليوم الأول للاقتراع، تفقد خلالها عدداً من المراكز ولجان الاقتراع في محافظة الجيزة.

اطلع السفير الهنداوي، خلال الجولة على سير العملية الانتخابية، فيما انتشرت فرق البعثة في العديد من الدوائر في المحافظات الاخرى لمتابعة إجراءات الاقتراع.

ورصدت فرق البعثة الجهود المبذولة من قبل موظفي لجان الاقتراع لضمان انتظام سير إجراءات التصويت، فضلاً عن توفر الترتيبات الأمنية واللوجستية من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بشفافية وبحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن متابعي بعثة الجامعة انتشروا في عدة دوائر انتخابية لمتابعة عملية الاقتراع بدءً من عملية الافتتاح وحتى انتهاء عملية الاقتراع.

وتقوم بعثة جامعة الدول العربية بمتابعة هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى التي تجري يومي 10 و11نوفمبر.

كما ستواصل متابعة المرحلة الثانية التي ستجري يومي 24 و25 نوفمبر وحتى إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية بمجملها.