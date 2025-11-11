قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منذ الدقائق الأولى لانتخابات النواب 2025 | كبار السن يتقدمون الصفوف .. والمنظمون يقدمون الدعم
ارتفاع حصيلة الانفجار أمام محكمة في إسلام آباد إلى 12 قتيلا و21 جريحاً
خلاف سري بين ترامب وقرينته ميلانيا حول مصير قاعة الرقص بالبيت الأبيض
التعليم تحسم الجدل بشأن مصير طلبات تحويل طلاب المدارس
محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية
الأهلي يطلب تأجيل مباراة الإسماعيلي في الدوري.. لهذا السبب
17 مسئولا حكوميا يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية
معتز الخصوصي: أجواء المرحلة الأولى من انتخابات النواب تعكس مدى أهميته الكبيرة
بعد تدخل علي جمعة.. أحمد تركي يعتذر لـ يسري جبر ويوجه بسحب البلاغ
وزير الخارجية: القيادة تركز على القوة الناعمة ونعمل على استعادة الآثار المهربة
ولادنا مضغوطين.. شكاوى من كثرة مهام الحصص المدرسية ومطالب بتدخل التعليم
مصر أم الدنيا.. مواطن من ذوي الهمم يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات النواب
أخبار العالم

بعثة الجامعة العربية: انتظام سير الانتخابات البرلمانية بمصر وتوفير الترتيبات الأمنية اللازمة

الديب أبوعلي

قام السفير حسين الهنداوي رئيس بعثة جامعة الدول العربية؛ لمتابعة انتخابات مجلس النواب في جمهورية مصر العربية، بجولة ميدانية صباح اليوم الأول للاقتراع، تفقد خلالها عدداً من المراكز ولجان الاقتراع في محافظة الجيزة.

اطلع السفير الهنداوي، خلال الجولة على سير العملية الانتخابية، فيما انتشرت فرق البعثة في العديد من الدوائر في المحافظات الاخرى لمتابعة إجراءات الاقتراع.

ورصدت فرق البعثة الجهود المبذولة من قبل موظفي لجان الاقتراع لضمان انتظام سير إجراءات التصويت، فضلاً عن توفر الترتيبات الأمنية واللوجستية من قبل الجهات المعنية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بشفافية وبحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن متابعي بعثة الجامعة انتشروا في عدة دوائر انتخابية لمتابعة عملية الاقتراع بدءً من عملية الافتتاح وحتى انتهاء عملية الاقتراع.

وتقوم بعثة جامعة الدول العربية بمتابعة هذه الانتخابات في مرحلتها الأولى التي تجري يومي 10 و11نوفمبر.

كما ستواصل متابعة المرحلة الثانية التي ستجري يومي 24 و25 نوفمبر وحتى إعلان النتائج النهائية للعملية الانتخابية بمجملها.

جامعة الدول العربية السفير حسين الهنداوي انتخابات مجلس النواب جمهورية مصر العربية سير العملية الانتخابية مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

