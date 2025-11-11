قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدني بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
محمد إبراهيم

استقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدني بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة ، وخلال كلمته نقل اللواء أح هشام فتحى شندي قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء.

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بوطننا الحبيب ، معربين عن تقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن فضلاً عن دورها المحورى فى تنمية سيناء بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالى سيناء وتبادل الرؤى فى كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوى.

