مرأة ومنوعات

نجلاء تتحدى الإعاقة وتصعد بصوتها للوطن.. المستشار ينزل بنفسه لتمكينها من التصويت بالجيزة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
اسماء عبدالحفيظ

في مشهد إنساني مؤثر داخل مدرسة أبو الهول الابتدائية بالجيزة، جسدت السيدة نجلاء معنى الإرادة والانتماء الحقيقي، حين أصرت على الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، رغم حالتها الصحية واعتمادها على كرسي متحرك.

ورغم أن لجنتها تقع في الطابق العلوي، لم يمنعها ذلك من ممارسة حقها الدستوري، حيث بادر أحد الضباط المكلفين بتأمين اللجنة بمساعدتها ودفع كرسيها المتحرك حتى مدخل المبنى، لتفاجأ بعد لحظات بقرار إنساني نبيل، حيث نزل المستشار المشرف على اللجنة بنفسه إلى الدور الأرضي لتمكينها من التصويت بكل احترام وسهولة، دون أي تدخل في رغبتها الانتخابية.

هذا الموقف الإنساني ترك أثرًا كبيرًا في نفوس الحاضرين الذين صفقوا إعجابًا بموقف المستشار وحرص قوات الأمن على مساعدة الناخبين، بينما قالت نجلاء بابتسامة فخر: “صوتي أمانة، وواجبي أشارك عشان بلدي”.

يأتي هذا ضمن مشاهد متعددة شهدتها لجان الجيزة اليوم، حيث توافد المواطنون منذ التاسعة صباحًا على اللجان للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية تزينها أغاني "يا بلادي" والأعلام المصرية التي رفرفت بأيدي الشباب وكبار السن على حد سواء.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى داخل 14 محافظة تشمل “الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح”، ويحق لـ 35 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية.

وتتنافس المرحلة على 142 مقعدًا بنظام القائمة و284 مقعدًا بنظام الفردي، في أجواء وصفتها الجهات المنظمة بأنها هادئة ومنظمة، تعكس وعي المصريين بحقهم في المشاركة السياسية.

وتبقى قصة نجلاء واحدة من اللقطات المضيئة في هذا اليوم الانتخابي، تجسد كيف يمكن للإصرار والحب الحقيقي للوطن أن يتجاوز أي عائق.

الانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

