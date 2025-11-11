قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
شيماء جمال

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ، إن من السلوكيات التي تركها لنا رسول الله ﷺ، وأمر المؤمن أن يتلبَّس بها، عدمُ المراء والجدالِ بغير علم، والله سبحانه وتعالى يقول: {الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ}، ويقول تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}.

وتابع: وسيدُنا النبي ﷺ ينهانا عن الجدال والمراء بغير علم، لأنه يكون فيه نوعٌ من أنواع البهتان، وفيه نوعٌ من أنواع الكذب، وفيه نوعٌ من أنواع الجهل، فعن كعب بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ» [الترمذي]. حديثٌ في منتهى القوة.

ونوه: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ» يعني: هو لا يريد العلمَ من أجل منفعة البشرية، وعمارة الأرض، وتصحيح عبادة الله، بل يريد أن يُقال عنه إنه عالم، حتى يشاغب العلماء، وحتى إذا جلس في المجالس التفت الناس إليه، إذًا: أين الإخلاص؟ أين النية؟ أين خلوص النية لله سبحانه وتعالى؟ ليس هناك إخلاصٌ، ولا خلوصٌ، ولا نيةٌ صادقة، إذًا يكون مصيره إلى النار.

واسترسل: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ». ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الآيَةَ: {مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [سنن الترمذي]، يريدون المخاصمة، والجدال، والمنازعة، ولا يريدون أن يصلوا إلى الحق الذي هو عند الله، إذًا هناك فرقٌ بين المراء والجدال وبين المناقشة؛ فالمناقشة لابد أن تقوم على علم، ثانيًا: تتغيا الوصول إلى الحق، ثالثًا: تريد الوضوح، وعدم الرياء، وعدم السمعة، بل تريد المنفعة.

وعن أنس بن مالكٍ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِيَ لَهُ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسَطِهَا، وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِي أَعْلَاهَا» [الترمذي].

الإخلاص النية الجدال بغير علم اعمار الارض علي جمعة

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

انتخابات مجلس النواب 2025

زحام ومسيرات.. إقبال كثيف على التصويت بمدرسة القرية السياحية في 6 أكتوبر

انتخابات مجلس النواب 2025

توافد الناخبين أمام لجان أسيوط في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

غرفة التنسيقية

غرفة عمليات التنسيقية تستمر في متابعة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

