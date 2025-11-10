علي جمعة: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني ومسؤولية يتحملها كل فرد

أدلى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بصوته صباح اليوم في الانتخابات البرلمانية، وذلك في لجنته الانتخابية بمحافظة الجيزة، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم والإقبال المتزايد من المواطنين.

وأكد فضيلته عقب الإدلاء بصوته أنّ المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري واجبٌ وطني ومسؤولية يتحملها كل مواطن من أجل دعم مسيرة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد. وأوضح أنّ الانتخابات البرلمانية تمثل أحد أهم مظاهر الدولة الحديثة، وتعكس وعي الشعب المصري وحرصه على اختيار من يمثله تحت قبة البرلمان.

كما دعا الدكتور علي جمعة المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري والإقبال على لجان الاقتراع بروح إيجابية ومسؤولية كاملة، مشددًا على أنّ المشاركة الشعبية هي الضمان الحقيقي لاستمرار الإصلاح ودعم المؤسسات الوطنية.

واختتم فضيلته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على الهدوء والنظام واحترام الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادة سياسية واعية تعمل من أجل رفعة الوطن وصون مستقبله.