هيئه الاستثمار: 112 شركة عُمانية في مصر باستثمارات 52 مليون دولار

حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
علياء فوزى

شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر "المصري العُماني" الذي عُقد على هامش احتفال سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة بالعيد الوطني العُماني.

112 شركة عُمانية في مصر

أكد  حسام هيبة أن العلاقات المصرية–العُمانية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون المشترك، وقد شهدت تطورًا ملموسًا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وأوضح أن الاستثمارات العُمانية في مصر بلغت 52 مليون دولار ،كما بلغ عدد الشركات التي بها مساهمات عمانية 112 شركة، لتحل سلطنة عُمان في المرتبة 50 ضمن الدول المستثمرة في مصر، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 858 مليون دولار خلال عام 2024.

وأشار حسام هيبه إلى أن "رؤية مصر 2030" تعد الإطار الاستراتيجي لتحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وذلك عبر تحديث التشريعات، وتعزيز الحوكمة، وميكنة الجمارك لتقليل زمن الإفراج، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات أسست لمرحلة جديدة تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
 وفي هذا السياق، دعا الرئيس التنفيذي للهيئة رجال الأعمال من البلدين إلى تعزيز التعاون وإطلاق مشروعات مشتركة في قطاعات واعدة تشمل الصناعة، والخدمات المالية واللوجستية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

إزالة العقبات

وشدد على حرص مصر على إزالة العقبات أمام الاستثمارات والتجارة، وتهيئة بيئة داعمة للنمو المشترك، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتحقيق التنمية المستدامة، مع دعوته للشركات العُمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والتوسع فيها.

وفي ختام كلمته، أعرب حسام هيبة عن تقديره للدعوة الكريمة للمشاركة في الاحتفال،كما تقدم بخالص التهنئة للأشقاء في سلطنة عُمان بمناسبة العيد الوطني العماني مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلطنة عُمان، وحرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين العُمانيين، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

هيئة الاستثمار مصر الاستثمارات سلطنة عُمان السوق المحلي

