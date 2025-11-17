ملفات فضـ.ـيحة إبستين ..ترامب يصعد هجومه على الجمهورية تايلور جرين

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، رافضًا ادعاءها بأن انتقاداته تُعرّضها للخطر، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن أحدًا يستهدفها.

وصرحت جرين يوم السبت بأن انتقادات ترامب أطلقت موجة من التهديدات الموجهة إليها. وصباح الأحد، صرحت لشبكة CNN بأن وصف ترامب لها بالخائنة كان "الجزء الأكثر إيلامًا" في تصريحاته.

وكرر ترامب الإهانة بعد ساعات، حيث قال في إشارة إلى النائبة: "مارجوري جرين 'الخائنة'".

قال الرئيس للصحفيين قبل صعوده على متن طائرة الرئاسة مساء الأحد عائدًا إلى واشنطن العاصمة من ناديه الاجتماعي مار إيه لاجو في فلوريدا: "لا أعتقد أن حياتها في خطر... لا أعتقد أن أحدًا يهتم لأمرها".

تعد جرين، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية جورجيا، والمعروفة بولائها لترامب منذ فترة طويلة، اتخذت مؤخرًا مواقف متعارضة مع الرئيس.

قالت يوم السبت إنها تلقت اتصالات من شركات أمنية خاصة تحذرها بشأن سلامتها وأن الهجمات القاسية ضدها أدت في السابق إلى تهديدات بالقتل.

وعزت انفصالها عن الرئيس إلى دعمها لإصدار سجلات تتعلق بالممول الراحل والمجرم الجنسي جيفري إبستين.

ورفض ترامب الضجة حول قضية إبستين ووصفها بأنها "خدعة" روج لها الديمقراطيون، لكن جرين كانت يوم الأربعاء واحدة من أربعة جمهوريين فقط في مجلس النواب انضموا إلى الديمقراطيين في التوقيع على عريضة للإجبار على التصويت على إصدار ملفات وزارة العدل الكاملة المتعلقة بإبستين .

ويشير الانقسام الدرامي بين اثنين من الحلفاء القدامى إلى صدع أعمق داخل قاعدة ترامب الجمهورية ويثير تساؤلات حول استقرار دعمه في أقصى اليمين من الطيف الأيديولوجي.