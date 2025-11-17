تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن.

الحاخام يردد عبارات عبرية

و خلال الفيديو المتداول، بارك الحاخام، للرئيس الشرع مرددا بعض العبارات باللغة العبرية.

وغادر يوسف حمرة، سوريا عام 1992 بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 يهود.

و أعلن، مطلع أكتوبر الماضي، هنري يوسف حمرة، ابن الحاخام السوري الامريكي، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو عام 1967.

وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لحظة فارقة توجت التقارب الاستراتيجي الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.



حاخام يهودي سوري يبارك للرئيس الشرع في واشنطن.. و يردد عبارات بالعبرية.. فيديو تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر حاخام اليهود السوريين يوسف حمرة إلى جانب الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء الجالية السورية في واشنطن. و خلال الفيديو المتداول، بارك الحاخام، للرئيس الشرع مرددا بعض العبارات باللغة العبرية. وغادر يوسف حمرة، سوريا عام 1992 بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 يهود. و أعلن، مطلع أكتوبر الماضي، هنري يوسف حمرة، ابن الحاخام السوري الامريكي، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو عام 1967. وجاءت زيارة الرئيس السوري إلى واشنطن ولقاؤه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، لحظة فارقة توجت التقارب الاستراتيجي الجديد بين البلدين، الذي يتوقع أن يترك بصمة عميقة على توازنات المنطقة وملفاتها الحساسة.