ترامب يعلن سحب دعمه للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سحب دعمه للنائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين قبل الانتخابات النصفية العام المقبل.

وفي وقت سابق ؛ انتقدت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لفرض رسوم جمركية مشددة على الهند، داعية بدلاً من ذلك إلى وقف تمويل الحرب في أوكرانيا ووقف برامج تأشيرات العمل للأجانب.

وفي منشور على منصة “إكس”، قالت جرين: “بدلاً من فرض الرسوم، أوقفوا منح تأشيرات H1-B التي تتيح لأرباب العمل الأمريكيين توظيف أجانب على حساب العمال الأمريكيين. وكفوا عن تمويل وتوريد الأسلحة لحرب أوباما وبايدن والمحافظين الجدد بين أوكرانيا وروسيا”.