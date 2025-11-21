قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات مرسيدس S-Class 2025 وسعرها في السعودية

مرسيدس S-Class
مرسيدس S-Class
صبري طلبه

تواصل مرسيدس تعزيز حضورها في فئة السيارات الفاخرة داخل السوق السعودي عبر طراز S-Class موديل 2025 الذي يقدم بثلاث فئات ويبدأ سعره من 627,000 ريال سعودي. 

محركات وأداء مرسيدس S-Class

تعتمد مرسيدس S-Class 2025 على محركات أكبر وأكثر قوة، حيث تتوفر بخيارين من المحركات، الأول سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، والثاني ثماني الأسطوانات سعة 4.0 لتر، وتتنوع القوة بين 381 و496 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 500 و700 نيوتن متر.

 مرسيدس S-Class

وتعمل جميع الفئات بنظام الدفع الكلي AWD ، كما تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى 100 كم/س بين 4.3 و5 ثواني.

تجهيزات ومواصفات مرسيدس S-Class

تشمل تجهيزات السلامة مجموعة واسعة من الأنظمة الذكية، يأتي في مقدمتها مساعد البقاء في المسار ومثبت السرعة المتكيف، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، وأنظمة تراقب انتباه السائق وتفعل مكابح الطوارئ تلقائيًا عند الحاجة، كما توفر السيارة 8 وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

 مرسيدس S-Class

تأتي S-Class 2025 بمقاعد من جلد نابا الفاخر مع خصائص التدفئة والذاكرة، بينما يحصل الركاب على إمكانية تعديل المقاعد كهربائيًا، وتضم المقصورة شاشة مركزية بتقنية OLED قياس 12.8 بوصة، إضافة إلى شاشة عدادات رقمية أمام السائق بحجم 12.3 بوصة، كما يمكن تجهيز الصف الثاني بشاشات ترفيه اختيارية.

ويدعم النظام الصوتي Burmester بعدد 31 مكبر صوت، أما أنظمة التكييف فتأتي رباعية المناطق مع تقنية متقدمة لتنقية الهواء داخل المقصورة، إلى جانب توفر ثلاجة تبريد للمشروبات ضمن التجهيزات الاختيارية، كما تم تزويد السيارة بنظام عرض على الزجاج الأمامي، وشاحن لاسلكي في الصف الأمامي، وإضاءة محيطية.

 مرسيدس S-Class

وتقدم السيارة S-Class بأبعاد كبيرة طولها إلى 5.32 أمتار، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 3216 مم، إضافة إلى توفر خيارات جنوط تتراوح بين 19 و21 بوصة، وتم تزويدها بمصابيح Digital Light المتطورة، وسقف بانورامي واسع، وشبك أمامي بتصميم فاخر يعكس هوية الفئة S.

أسعار مرسيدس S-Class موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة بعدد 3 فئات رئيسية في السوق السعودي، حيث تأتي فئة S 450 4MATIC بسعر يبدأ من 627,000 ريال سعودي، بينما تقدم فئة S 500 4MATIC بسعر 835,000 ريال سعودي، وتصل فئة S 580 4MATIC إلى 900,000 ريال سعودي.

