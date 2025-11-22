لليوم الثاني.. بدء عمليات تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب

بدأت عمليات تصويت المصريين في الخارج ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، لليوم الثاني، مع فتح لجان الاقتراع أمام الناخبين.

وتجرى عملية التصويت بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر في 139 سفارة وقنصلية بـ117 دولة، بينما يجرى التصويت في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر.

وتجرى المرحلة الثانية في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية يتنافس فيها بالنظام الفردي 1316 مرشحًا، إضافة إلى نظام القائمة المخصص له 142 مقعدًا، تقدمت فيه قائمة واحدة في القطاعات المخصصة للمرحلة الثانية تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

كما تشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وشمال سيناء.