كرنفال مصري وإقبال على لجان انتخابات مجلس النواب في بغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إن اليوم الانتخابي في السفارة المصرية بالعاصمة شهد إقبالاً جيداً منذ الساعات الأولى صباح اليوم، مضيفة أن كثافة المشاركة ازدادت بشكل ملحوظ بعد الساعة الثالثة عصراً، قبل إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية.

وأضافت هبة التميمي، في تصريح لقناة القاهرة الإخبارية، أن المواطنين المصريين كانوا يخرجون بعد الإدلاء بأصواتهم وهم يرفعون العلم المصري معبرين عن فرحتهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، رغم بعد المسافة عن وطنهم، مؤكدة أن هذه المشاركة تمثل واجباً وطنياً وأهمية ديمقراطية كبيرة للجالية المصرية في الخارج.

وأشارت إلى أن مراسلي القناة رصدوا أيضًا توافد المواطنين على القنصليات المصرية في أربيل والبصرة، حيث شهدت هذه المدن أيضاً إقبالاً كثيفاً من مختلف شرائح الجالية، بما فيها كوادر قطاع الإنشاء والطاقة والشركات الكبرى، معبرة عن أجواء حماسية ومسؤولة لدى المشاركين في الانتخابات.