الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

الخضروات
هاجر ابراهيم

شهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في حركة البيع والشراء، وسط إقبال متفاوت من المواطنين على شراء الخضروات الأساسية.

أسعار الخضروات اليوم

عرض برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقريرا بأسعار الخضروات اليوم بالأسواق، تقديم المراسلة نورهان عادل.

ووفقا لما قاله أحد التجار، جاءت أسعار الخضروات فيما يلي: 

الثوم البلدي ب80 جنيها للكيلو

الفلفل الرومي ب20 جنيها

البنجان الرومي ب15 جنيها

الفلفل الألوان ب50 جنيه

البطاطس ب15 جنيها 

البصل الأبيض ب15جنيها 

الطماطم ب10 جنيه

البطاطا البيضاء ب20 جنيها

البطاطا الحمراء ب15جنيها 

الكابوتشا ب15 جنيه

كرنب السلطة ب25 جنيه للحبة

الخضروات بجميع أنواعها الحزمة ب2.5 جنيها

الكرنب البلدي من 25 إلى 30 جنيه حسب الحجم

الخيار 15 جنيها للبلدي

الجزر ب25 جنيها

القلقاس ب35 جنيها

البسلة ب45 جنيه

القرنبيط من 20 إلى 30 جنيها 

السبانج ب25 جنيه

الملوخية الفلاحي ب20 جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟

يُعد الباذنجان من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية الفريدة، ورغم أنه مكوّن أساسي في المطبخ المصري والعربي، فإن تأثيراته الصحية ما زالت غير معروفة للكثيرين. 

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

ويشير تقرير حديث، إلى أن تناول الباذنجان بانتظام قد يمنح الجسم فوائد مذهلة تمتد من تعزيز صحة القلب وحتى حماية الدماغ والكبد.

 ومن أبرز ما يحدث داخل جسمك عند تناول الباذنجان بإنتظام وإدخاله إلى نظامك اليومي، وفقا لما نشر في موقع Healthline، WebMD، Medical News Today، وتشمل ما يلي :

- تحسين صحة القلب:

غني بمضادات الأكسدة خاصة الأنثوسيانين التي تقلل الالتهابات وتحمي الأوعية الدموية، ويساعد في خفض الكوليسترول الضار LDL وتحسين تدفق الدم.

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

ـ ضبط مستويات السكر في الدم:

يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري، ويحتوي على ألياف تعمل على إبطاء امتصاص الجلوكوز والحفاظ على استقرار السكر.

- يدعم فقدان الوزن:

منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يزيد الشعور بالشبع، ويساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام ويدعم خطط إنقاص الوزن.

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

- الوقاية من السرطان:

يحتوي على مركبات نباتية مثل الناسونين والكلوروجينيك أسيد التي تحارب الجذور الحرة، وتساهم هذه المركبات في حماية الخلايا وتقليل احتمالات تطور الأورام.
- تعزيز صحة الدماغ:

مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان تساعد في حماية الخلايا العصبية.

تعزز الذاكرة وتقلل آثار الشيخوخة الدماغية.

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

- تحسين صحة الجهاز الهضمي:

الألياف تدعم حركة الأمعاء الطبيعية وتقلل مشاكل الإمساك، وتعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

- تقوية العظام:

يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين K، وهي عناصر تدعم قوة العظام وتقلل خطر الهشاشة.

فوائد تناول الباذنجان بانتظام

- تحسين صحة البشرة:

مضادات الأكسدة تحارب علامات الشيخوخة وتحافظ على رطوبة ومرونة البشرة، ويساعد في حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
- دعم صحة الكبد:

يساعد في تقليل الدهون المتراكمة على الكبد وتحسين وظائفه، ويحمي خلاياه من الإجهاد التأكسدي.


 

أسعار الخضروات الخضروات الفاكهة سعر الطماطم

