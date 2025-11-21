الطماطم بـ 3 جنيهات.. شعبة الخضروات تعلن انخفاض الأسعار

أكد إبراهيم الحداد، عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الجزر متقلب خلال الفترة الأخيرة، وأن كل فترة بسعر، لكن سعر اليوم في سوق الجملة يسجل 12 جنيه.

وأضاف عضو شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن رفع الأسعار بالأسواق يكون مشكلة تاجر التجزئة، ولذلك نطالب تجار التجزئة بوضع هامش ربح مناسب، بدلا من الارتفاعات الكبيرة التي تحدث في بعض السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة.

الطماطم بـ 3 جنيهات

ولفت إلى أن سعر الطماطم اليوم بـ 3 وبـ 4 جنيه، والفاخرة بـ 5 جنيه، وأن هذا السعر يعتبر مناسب، وأن هناك أكثر من سلعة تشهد انخفاضات، وأن السلعة تنخفض بزيادة المعروض في الأسواق.

التقلبات الجوية تغير أسعار السلع

وأوضح أنه يطالب كل تاجر بمراعات الله في المواطن، وأن يتم البيع بالسعر العادل، وأن أسعار السلع قد تتغير في حالة حدوث تقلبات جوية، لكن السوق يحدد سعر السلع.



