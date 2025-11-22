تقدم ملحوظ.. ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لـ 8.2 مليون طن

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 274 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 14 وحتى 20 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عدد من المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، كما افتتح المنشآت البحثية الجديدة بمحطة بحوث الصحراء برأس سدر.

كما عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا موسعا ضم جميع مديري مديريات الزراعة ومديري عموم حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك استقبل فاروق، الدكتور عبدالرحيم الطيب وزير الثروة الحيوانية بدولة تشاد، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين، كما تفقد وزير الزراعة، جناح شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا (Cairo ICT)

وكشف الوزير، عن أن الصادرات الزراعية المصرية، قد بلغت حتى الآن حوالي 8.2 مليون طن، وهو ما يمثل تقدما ملحوظا، عن نفس العام الماضي، كما قرر "فاروق"، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة

بينما اعلن المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNEA)، تجديد الثقة وإعادة انتخاب جمهورية مصر العربية لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز، كما أعلنت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي، تصدير ما يزيد على مليون شتلة فراولة، فضلا عن 122 ألف شتلة فاكهة متنوعة، لعدد من دول العالم.

واستضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، كما تلقت الوزارة، إشادة من البعثة الإشرافية رفيعة المستوى، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد"، لجهود وأنشطة مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، كذلك كثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 429 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر أكتوبر.

فيما شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة رقابية مكبرة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية بالمحافظة، أسفرت عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمي، كما كشفت الوزارة، عن أنه تم توزيع 75 سطارة قمح حديثة ومطورة، كدفعة اولى من خلال قطاع الزراعة الآلية، لدعم المزارعين بالمحافظات المختلفة، وتشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة والمرشدة للمياه، كذلك اعلنت عن بدء موسم تصدير البرتقال المصري، للموسم الجديد 2025/2026 في الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

ونظم مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الملتقي العلمي الثالث للموسم الثاني تحت عنوان استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، بينما انتهت لجنة مبيدات الافات الزراعية خلال شهر أكتوبر الماضي، من تأهيل نحو 441 كادرا متخصصا، في مجال تطبيق المبيدات وإدارة محلات بيع مبيدات الآفات الزراعية، كذلك وقع معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، مذكرة تعاون علمي وبحثي مع معهد هاربين الصيني للأبحاث البيطرية، وذلك لتعزيز الابتكار المشترك في مجالات التشخيص السريع والدقيق للأمراض الحيوانية وتطوير وإنتاج اللقاحات.

بينما تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا مفصلا من المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض خلاله أبرز جهود وأنشطة الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي، كما افتتح معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المؤتمر الدولي السابع تحت شعار "حلول ابتكارية لتعزيز الصحة النباتية"، كذلك نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، برنامجا تدريبيا متخصصا حول الكشف عن غش عسل النحل، لعدد من الكيميائيين العاملين في مصانع العسل بمحافظة الغربية.



ونظم معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع قطاع استصلاح الأراضي، سلسلة من المؤتمرات الإرشادية المتخصصة في مراقبات النوبارية وشمال البحيرة، بهدف رفع إنتاجية وجودة محصول القمح، كأحد أهم المحاصيل الاستراتيجية

وشاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بجلسة حوارية بالمؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات "حلول ابتكارية لتعزيز الصحة النباتية"، كما شارك المعمل بمحاضرتين فى مجالى "متبقيات المبيدات فى التمور بمحافظة الوادى الجديد" و "متبقيات المبيدات فى النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط" وذلك فى أطار ورشتى عمل منظمتين من قبل اليونيدو ومشروع تجارة، كما استقبل المعمل زيارتين علميتين لطلاب من كلية الزراعة بجامعتي الأزهر والفيوم، للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما اختتم المعمل برنامجا تدريبيا لمتخصصين من دولة تنزانيا، وبلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الأسبوع حوالي 8100 عينة.

كما شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية في فعاليات المؤتمر الدولي السابع لمعهد بحوث وقاية النباتات تحت عنوان: "حلول ابتكارية لتعزيز الصحة النباتية"، حيث تناولت خلال مشاركتها في الجلسة الأولى للمؤتمر، عدداً من المحاور المهمة، من بينها: تعزيز التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومعهد بحوث وقاية النباتات لتحقيق مفهوم الصحة النباتية الشاملة، تطبيق معايير الأمان والجودة في تداول المبيدات، ومتابعة الاستخدام الآمن والفعّال لها، تقييم وإدارة سمّية المبيدات للنبات لضمان سلامته وتحقيق إنتاج زراعي مستدام، فضلا عن دور لجنة مبيدات الآفات الزراعية في توطين صناعة المبيدات في مصر.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.