وفد جامعة الأزهر يبحث آفاق التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

يواصل وفد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث؛ زيارته إلى مؤسسات التعليم العالي في جمهورية الصين الشعبية؛ لبحث آفاق التعاون في جميع المجالات العلمية بدعم كبير من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لبحث آفاق التعاون العلمي والأكاديمي مع مختلف الجامعات الصينية.

وفد جامعة الأزهر يواصل جولاته لبحث التعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية

وأوضح الدكتور محمود صديق أن وفد الجامعة قام بزيارة جامعة وسط الصين الزراعية ضمن الجولة الأكاديمية بمقاطعة خوباي؛ لبحث آفاق التعاون العلمي والأكاديمي وذلك في إطار جولته الأكاديمية التي يجريها بالمقاطعة؛ ومدينة وهان الصينية.

وأوضح "صديق"، أن وفد جامعة الأزهر قام بزيارة جامعة وسط الصين الزراعية (خوازونج)، التي تعد من أكبر الجامعات المتخصصة في الزراعة والطب البيطري في الصين، بجانب ذلك تعد جامعة وسط الصين الزراعية مركزًا عالميًّا متميزًا في أبحاث الـ Probiotics المتعلقة بالثروة الحيوانية.

وأضاف صديق أن هذه الزيارة كانت بحضور الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد فاروق، عضو مركز التميز ومنسق ملف التعاون الصيني، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للبروتوكول الذي تم توقيعه في مايو الماضي بين الجامعتين، وفي توقيت شهد إنشاء كليتي الطب البيطري بجامعة الأزهر هذا العام؛ الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس، والمشروعات البحثية المشتركة، والتدريب المتخصص في المجالات البيطرية والزراعية.

وبيَّن صديق أن وفد جامعة الأزهر التقى بكبار أساتذة جامعة وسط الصين الزراعية، وعميد كلية علوم الحياة؛ حيث جرى بحث سُبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي، ومناقشة خطط تنفيذ البرامج المشتركة ذات الأولوية للطرفين.

كما شملت الزيارة لقاءً مع المبعوثين من جامعة الأزهر الدارسين بجامعة خوازونج الزراعية، والاطمئنان على أوضاعهم الأكاديمية والمعيشية.

وأشار صديق أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على عدد من النقاط المهمة، أبرزها:

-توفير منح كاملة لدراسة الدكتوراه في تخصصات محددة تخدم الاحتياجات البحثية لجامعة الأزهر.

-تقديم منح لزيارات علمية وبحثية قصيرة الأمد لأعضاء هيئة التدريس والباحثين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث إمكانية تنفيذ برنامج للاعتراف المتبادل بين الجامعتين في عدد من التخصصات الحديثة، وفي مقدمتها:

• كلية الطب البيطري.

• كلية الذكاء الاصطناعي مع جامعتي خوباي وخوازنج

بجانب ذلك تم الاتفاق على دعم التعاون في مشروعات أبحاث Probiotics وتنمية الثروة الحيوانية بما يعزّز قدرات قطاع البحث العلمي بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تؤكد استمرار مسار التعاون الدولي لجامعة الأزهر مع كبرى الجامعات العالمية، بما يحقق رؤيتها في دعم التعليم والبحث العلمي وتنمية البيئة، ويسهم في الارتقاء بالمنظومة الأكاديمية والبحثية داخل مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.