قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية
بعد قليل.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله
وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية
الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متابعون دوليون: انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب تعكس التزامًا واضحًا بمعايير النزاهة
إقبال متوسط | دار السلام تبدأ التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
اليوم الثاني.. اللجان الانتخابية في طرة تفتح أبوابها أمام المواطنين
فتح أبواب اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
انطلاق التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
بعد توقفها يومين| عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً
الملك الذهبي يخطف القلوب من جديد| سحر الفراعنة يكتسح أوروبا.. أغنية إيطالية عن توت عنخ آمون تتصدر التريند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان: الداخلية تعاملت بـ«احترافية» مع محاولات التأثير على إرادة الناخبين

تأمين محيط لجان الاقتراع
تأمين محيط لجان الاقتراع
أ ش أ

أشاد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في تأمين محيط لجان الاقتراع خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدا أن المجلس رصد من خلال غرفة عملياته تعامل الوزارة بـ«حزم واحترافية» مع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين أو الإخلال بسير العملية الانتخابية.

وقال بسيوني، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القوات المكلفة بالتأمين تنتشر بكثافة في محيط اللجان وتمكنت من التصدي الفوري لمحاولات بعض المرشحين شراء الأصوات، مضيفا أن الوزارة أدت دورها الكامل في حفظ النظام ومنع أي خروقات خارج اللجان، بما يضمن تهيئة بيئة آمنة وهادئة للناخبين.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس، برئاسة السفير محمود كارم، تتابع على مدار الساعة سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه تم رصد مجموعة من المخالفات سيتم تضمينها في التقرير النهائي الذي سيرفع إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور «محوري وحاسم» في مواجهة التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، واتخذت إجراءات تاريخية في المرحلة الأولى بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة بعد ثبوت وجود خروقات مؤثرة، وهو ما يعكس التزاما واضحا بالمعايير الدولية لنزاهة الانتخابات وتوفير ضمانات حقيقية لسلامة العملية.

وقال "إن الهيئة نجحت في الحد من الدعاية الانتخابية في اليوم الأول بمحيط اللجان خلال المرحلة الثانية، حيث اختفت إلى حد كبير المظاهر السلبية التي كانت ترصد في مراحل سابقة، كما تصدت بقوة لأي تجاوزات تتعلق بالإنفاق الدعائي أو استغلال الناخبين.

وأشار بسيوني إلى أن المجلس رصد ارتفاعا ملحوظا في إقبال الناخبين من مختلف الفئات، وخاصة المرأة والشباب.. مؤكدا أن المرحلة الثانية تتسم بدرجة كبيرة من التنافسية.

وأوضح أنه رصد خلال متابعة العديد من لجان الاقتراع في التجمع والشروق انتظاما واضحا في عملية التصويت مع تأمين محكم يعكس استعداد الدولة الكامل لخروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين، باعتبارها جزءا أصيلا من الحقوق المدنية والسياسية.. مشيدا بالحملات التي تم رصدها لدعوة المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات.

واختتم بسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن أجهزة الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن ما يتم رصده على الأرض يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة والمواطن معا لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي واستكمال مسيرة بناء المؤسسات الدستورية لضمان حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها الدولة المصرية.
 

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمود بسيوني وزارة الداخلية تأمين محيط لجان الاقتراع انتخابات مجلس النواب 2025 تعامل الوزارة بـ«حزم واحترافية» سير العملية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ترشيحاتنا

عمرو رزيق

عمر رزيق ومايان السيد يخطفان الأنظار بصور جديدة من كواليس فيلمهما

جنات

جنات مفاجأة حفل افتتاح الدورة 10 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

فيلم أخر المعجزات

عبد الوهاب شوقي: لم أعد تصوير مشاهد لتمرير فيلم "آخر المعجزات" من الرقابة

بالصور

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن| حقيقة أم وهم؟

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد