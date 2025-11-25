انطلاق التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

انطلق قبل قليل التصويت لليوم الثاني من المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب داخل مصر، وسط إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وانضباط.

13 محافظة تشارك في المرحلة الثانية

تشمل المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

35 مليون ناخب و73 دائرة انتخابية

يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة اقتراع فرعية.

ويتنافس في النظام الفردي 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا، إلى جانب قائمة انتخابية واحدة ممثلة على مستوى قطاع القوائم.

ويتولى مستشارو هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية رئاسة اللجان الفرعية بمختلف المحافظات، حيث تستمر عملية التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً على مدار يومي الاقتراع.

تشديد على ضوابط الدعاية والصمت الانتخابي

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام المرشحين والأحزاب بضوابط الدعاية الانتخابية، وفي مقدمتها الالتزام بفترة الصمت الدعائي ومنع أي محاولات للتأثير على الناخبين أمام اللجان.

وحذّرت الهيئة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي خروقات قد تصل إلى إبطال نتائج اللجنة الفرعية حال وقوع مخالفات جسيمة.

تيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وضعت الهيئة عددًا من التسهيلات لدعم مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، منها تخصيص أغلب اللجان بالطوابق الأرضية، وتوفير لوحات إرشادية مزودة بـQR Code للحصول على تعليمات التصويت ومواد توعوية مبسطة.

كما دعمت الهيئة بطاقة الاقتراع بنسخة مكتوبة بالأبجدية الإشارية لذوي الإعاقة السمعية، وأخرى بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، متضمنة إرشادات واضحة حول آليات التصويت وعدد المقاعد المطلوب اختيارها، لضمان صحة الصوت الانتخابي وعدم إبطاله.