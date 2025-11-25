قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بدأ قبل ملايين السنين.. إفريقيا تخضع لشق جيولوجي بطيء قد يعيد رسم خريطة القارات

انقسام جيولوجي
انقسام جيولوجي
أمينة الدسوقي

كشف فريق بحثي من جامعة كييل (Keele) البريطانية عن أدلة علمية جديدة تشير إلى أن قارة إفريقيا تمر بعملية انقسام جيولوجي بطيئة للغاية، بدأت قبل عشرات الملايين من السنين، وما تزال مستمرة حتى اليوم.

بيانات مغناطيسية تكشف بداية الانفصال

واستنادا إلى تحليل بيانات مغناطيسية قديمة، توصل العلماء إلى وجود فصل تدريجي بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، يبدأ من الشمال الشرقي للقارة ويمتد جنوبا. 

ويرتبط هذا التحول الجيولوجي بارتفاع ملحوظ في النشاط البركاني وزيادة الهزات الأرضية على امتداد مناطق الصدع.

قارتان جديدتان خلال ملايين السنين

ويتوقع الباحثون أن تؤدي هذه العملية، التي قد تستمر ما بين 5 و10 ملايين سنة، إلى انقسام إفريقيا إلى كتلتين رئيسيتين:

الكتلة الغربية الأكبر حجما، وتضم دولا مثل مصر والجزائر ونيجيريا وغانا وناميبيا.

الكتلة الشرقية الأصغر وتشمل الصومال وكينيا وتنزانيا وموزمبيق

الصدع شرق الافريقي محور التحولات

ويركز الفريق العلمي على صدع شرق إفريقيا، الذي يمتد لنحو 6437 كيلومترا من الأردن مرورا بشرق القارة وحتى موزمبيق. 

وتشير النتائج إلى أن عملية الانفصال المستقبلية ستتطور على امتداد هذا الصدع، ما قد يؤدي إلى تقسيم عدد من البحيرات الكبرى مثل بحيرة ملاوي وبحيرة توركانا.

منطقة عفار مسرح بداية التمزق القاري

وتبرز منطقة عفار في شمال شرق إفريقيا كنقطة أساسية في الدراسة، حيث يلتقي ثلاثة صدوع تكتونية الصدع الإثيوبي الرئيسي، والبحر الأحمر، وخليج عدن، في ما يعرف بـ “التقاطع الثلاثي” ويرى العلماء أن هذه المنطقة تظهر المراحل الأولى لولادة قارة جديدة.

تحليل ميداني يعتمد على بيانات عمرها نصف قرن

واعتمد الباحثون على بيانات مغناطيسية جمعت جوا في عامي 1968 و1969، وجرى دمجها مع تقنيات حديثة لتحليل المجال المغناطيسي للقشرة الأرضية. 

وكشف هذا الدمج عن وجود خطوط انتشار قديمة لقاع البحر بين إفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ما يؤكد أن الانفصال بدأ منذ ملايين السنين.

عملية بطيئة لا تدرك بالعين البشرية

وبحسب البروفيسور بيتر ستايلز، عالم الجيولوجيا في جامعة كييل، فإن ما يحدث يؤكد أن القارات ليست ثابتة كما قد نظن، بل تتحرك باستمرار.

وأوضح أن معدل الانقسام في شمال الصدع يتراوح بين 5 و16 ملم سنوياً، وهو معدل بطيء للغاية لا يمكن أن يلاحظه الإنسان، لكنه يمثل جزءا من عملية جيولوجية مستمرة تعيد تشكيل القارات والمحيطات.
 

قارة إفريقيا إفريقيا شبه الجزيرة العربية شرق إفريقيا منطقة عفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد