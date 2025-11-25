انتخابات البرلمان.. وكيل قوى عاملة النواب تشيد بالتصويت الكثيف بالمرحلة الثانية

رحبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتوافد الكبير للمواطنين على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، مؤكدة أن هذه المشاركة الكبيرة تُبرز مدى حرص الشعب المصري على ممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه في البرلمان.



وأوضحت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم أن وعي المواطن بأهمية دوره في الحياة السياسية يجعل صوته أداة فاعلة لتحقيق التنمية الوطنية والتقدم المجتمعي مؤكدة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات كانت بمثابة الدافع الرئيسي لهذه المشاركة المكثفة.

وشددت القيادة السياسية على ضرورة إشراك الشعب في صناعة القرار السياسي من خلال البرلمان الذي يمثل صوت كل المصريين وأن هذه التوجيهات تواكبت مع جهود الدولة لتسهيل عملية التصويت، بما في ذلك تجهيز اللجان بشكل مناسب وتوفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين، ما أدى إلى خلق بيئة انتخابية آمنة ومشجعة على المشاركة.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة العالية لدى المصريين، ورغبتهم في أن يكون لهم دور فاعل في صنع القرار، ومتابعة تنفيذ السياسات التي تهم حياتهم اليومية خاصة أن المشاركة الكبيرة تعتبر رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري متماسك ويقف خلف قيادته في سبيل بناء دولة قوية وديمقراطية مشددة على أن المرحلة الثانية للانتخابات أثبتت قدرة المواطنين على الموازنة بين المسؤولية الوطنية والحق الدستوري، وأن هذا التفاعل سيترجم إلى برلمان قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وختمت تصريحها بالقول إن إقبال المواطنين على الانتخابات يعكس حبهم لوطنهم والتزامهم بالواجب الوطني، ويشكل مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل ديمقراطي مستقر في مصر.

