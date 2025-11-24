قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
برلمان

غياب الدعاية وبطاقات انتخابية بطريقة «برايل».. 7 مشاهد في اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
أميرة خلف

شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 عدداً من المشاهد اللافتة التي رسمت ملامح المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.


و برزت عدة ظواهر مؤثرة في سير العملية الانتخابية، كان أبرزها اختفاء الدعاية الانتخابية أمام مراكز التصويت التزاماً بقرارات الهيئة الوطنية، إلى جانب الحضور الملحوظ للمرأة التي تصدرت المشهد سواء من خلال الإقبال على التصويت أو عبر المشاركة الواسعة في الإشراف والمساعدة داخل اللجان، وغيرها من المشاهد التي نرصد أبرزها في سياق التقرير الآتي.

إختفاء الدعاية الانتخابية يتصدر مشاهد اليوم الأول بالمرحلة الثانية للنواب


شهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 مشهداً لافتاً تمثل في اختفاء الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، حيث التزم المرشحون وجمهورهم بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمنع الترويج داخل نطاق اللجان.


وهو ما أتاح للناخبين التركيز على ممارسة حقهم الديمقراطي بحرية دون ضغوط، بما يعكس التزامًا واضحًا بمرحلة الصمت الانتخابي، مشيرا إلى أن هذا الالتزام وثقته عدد من البعثات الدولية التي تتابع سير العملية الانتخابية في المحافظة.


تعامل الداخلية السريع مع الشكاوي


أثبتت وزارة الداخلية فعاليتها خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال التعامل السريع مع جميع الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين والناخبين.


إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من معالجة أي مخالفات أو مشكلات فور ورودها، سواء المتعلقة بسير عملية التصويت أو الالتزام بالقوانين الانتخابية، ما أسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة أمام اللجان، حرصا منها على ضمان أعلى درجات الشفافية والانضباط خلال سير العملية الانتخابية.

و  أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات منذ الساعات الأولي لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 عن فتح قنوات اتصال مباشرة تعمل على مدار الساعة، لتمكين وسائل الإعلام وممثلي المرشحين من التواصل الفوري مع غرفة العمليات المركزية.


وخصصت الهيئة الخط الساخن 19826 لاستقبال البلاغات والمتابعة اللحظية، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني الرسمي: "[email protected]" لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بإجراءات التصويت داخل اللجان أو خارجها.


وتأتي هذه الخطوة ضمن منظومة رقابية متكاملة تستهدف تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، وتوفير آليات واضحة وسريعة لرصد أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ أثناء التصويت.


كما تعاملت بوضع مشرف في التأمين مع الوضع بكفاءة، فخصصت ممرات لتيسير حركة كبار السن، وساعدت بعضهم في الدخول إلى اللجان لتجنب الزحام..وظهر التزام إداري بتنظيم حركة المصوتين وتوجيههم بما يمنع أي تكدس قد يؤثر على سير العملية الانتخابية.


النساء يتصدرن المشهد بانتخابات مجلس النواب 2025

شهدت محافظات الجمهورية، خلال اليوم الأول بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ، حضورا لافتا للمرأة المصرية ،ضمت سيدات من فئات عمرية مختلفة، بينهن موظفات وسيدات من ربات المنازل.

حيث تقدمت الصفوف داخل اللجان الانتخابية، و حرصن على التواجد منذ الساعات الأولى لفتح اللجان للإدلاء بأصواتهن وممارسة حقهن الدستوري، مؤكدة دورها المحوري في دعم العملية الديمقراطية.


وبرزت مشاركة النساء في القرى والمراكز بشكل كبير، ما يعكس وعيها  بقيمة الصوت الانتخابي، إضافة إلى الحضور النسائي القوي داخل اللجان، سواء من حيث الإقبال على التصويت أو المشاركة في الإشراف وتنظيم العملية الانتخابية، ما يعكس دور المرأة البارز في تعزيز المشهد الديمقراطي خلال هذه المرحلة.


كبار السن يثبتون حضورهم  في المرحلة الثانية لانتخابات النواب

حيث شوهد العديد منهم يصلون إلى مقار الاقتراع مستندين إلى عصا أو بمساعدة أحد أفراد الأسرة، في لقطات أبرزت رغبتهم في ممارسة حقهم الانتخابي رغم التحديات الصحية.


 

الهلال الأحمر أمام اللجان لتقديم الإسعافات الأولية

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات النواب تواجدا مكثفًا لمتطوعي الهلال الأحمر المصري، الذين انتشروا منذ الساعات الأولى لتقديم خدمات الإسعاف الأولي والدعم للناخبين.


كما انتشرت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ أمام مقار اللجان على مدار يومي الانتخابات، لتقديم خدمات الإسعاف الأولي للمواطنين، إلى جانب إرشادات صحية وقائية، خاصة تلك المتعلقة بتجنب الوقوف لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لحالات الإنهاك الحراري خلال مشاركتهم في عملية التصويت.

أعلام مصر تزين المدارس

شهدت اللجان في المرحلة الثانية مشهدًا وطنيًا مميزًا، حيث توافد عشرات من المصوتين حاملين أعلام مصر، في صورة تعكس حرصهم على المشاركة الفعّالة في استحقاقهم الانتخابي. 

بطاقات انتخابية بطريقة برايل لتيسير مشاركة ذوى الهمم

 

وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقات انتخابية بطريقة «برايل» لتسهيل مشاركة ذوي الهمم في التصويت خلال انتخابات مجلس النواب 2025.

حيث تتيح هذه البطاقات للناخبين من ذوي الإعاقة ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة واستقلالية، بما يعكس حرص الدولة على تمكين جميع المواطنين من المشاركة الفاعلة في الحياة الديمقراطية وضمان انتخابات نزيهة وشاملة.
 


تجدر الاشارة إلى أن انطلقت اليوم الاثنين المرحلة الثانية لانتخابات النواب في 13 محافظة، والتي تستمر على مدار يومين، وتُجرى عملية الاقتراع على مدار يومى الاثنين والثلاثاء، على أن يستمر عمل اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتكون ساعة الراحة من الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً.

وبدأ اليوم المصريون بالداخل في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، في 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة انتخابية، يتنافس فيها بالنظام الفردى 1316 مرشحا وقائمة بقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا . 

انتخابات مجلس النواب المشهد الانتخابي الدعاية الانتخابية المرأة كبار السن طواريء انتخابات النواب التصويت انتخابات مجلس النواب 2025

