البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

قومي المرأة: تقارير غرفة العمليات ترصد مشاركة واسعة للسيدات في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025

أ ش أ

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشاركة المرأة في التصويت خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك برئاسة الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس، وإشراف عام من الدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية.


وأشادت المستشارة أمل عمار بالحضور اللافت للسيدات داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، مؤكدة أن الإقبال الكبير من مختلف الفئات العمرية يعكس وعي المرأة المصرية بأهمية دورها في دعم مسار الديمقراطية، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في كل استحقاق وطني.


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا مهدي أن فرق المتابعة بالمجلس باشرت أعمالها منذ الصباح الباكر، حيث رصدت انتظام العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية موسعة بالقرى والمراكز لمتابعة حركة الناخبات وتقديم الدعم لهن.


وبدورها، أكدت ياسمين زكريا، مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية، أن التقارير الواردة أظهرت تيسير إجراءات التصويت داخل اللجان وتوفير مسارات ملائمة لكبار السن وذوي الإعاقة، مع تواجد عناصر الشرطة النسائية في غالبية المقار الانتخابية لتسهيل دخول السيدات ودعمهن خلال عملية التصويت.


وأشارت إلى أن الساعات الأولى شهدت مشاركة بارزة من الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا، فضلًا عن تولي المرأة رئاسة عدد من اللجان ووجودها ضمن فرق الإشراف والمعاونين.


وفي السياق ذاته، أوضحت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة، أن المكتب تلقى عبر الخط المختصر 15115 عددًا من الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بمواقع اللجان وإرشادات التصويت، مؤكدة أنه تم التعامل معها بشكل فوري وتوجيه السيدات بالمعلومات اللازمة لضمان مشاركتهن بسهولة وانتظام.


يذكر أن غرفة العمليات المركزية بالمجلس، برئاسة إيمان خليفة وإشراف الدكتورة رشا مهدي، ستواصل أعمالها غدا /الثلاثاء/ في 13 محافظة تضم 73 دائرة انتخابية، مع استمرار فتح اللجان أمام الناخبين من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

المجلس القومي للمرأة المستشارة أمل عمار تقرير غرفة العمليات المركزية مشاركة المرأة في التصويت انتخابات مجلس النواب 2025

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

