محمد فراج يكشف أصعب المشاهد في مسلسل ورد وشوكولاتة

كشف الفنان محمد فراج لمتابعيه عن تفاصيل وكواليس أصعب المشاهد في مسلسل ورد وشوكولاتة، والتحديات التي واجهها فريق العمل في أثناء التصوير.

ونشر محمد فراج، المشهد، عبر حسابه على “فيس بوك”، وعلق عليه: «من المشاهد اللي كنت شايل همها أوي من أول ما قريت المسلسل؛ لأنه آخر مشهد صلاح ومروة هيشوفوا بعض فيه ويعتبر كمان آخر حدث قوي حصل في الحدوتة».

وأضاف: «حتى في تصويره، أخد وقت طويل، وكان مُتعب جدا للممثلين ولمدير التصوير وللمخرج».

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.