محمد رجاء يكشف تفاصيل شوت فى ورد وشوكولاتة لزينة ومحمد فراج

نشر المؤلف محمد رجاء تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن اقرب شوت الى قلبه فى مسلسله الجديد “ورد وشكولاته”.

وقال محمد رجاء : «الحلقة الثامنة من ورد وشوكولاتة فيها «شوت» باعتبره أحلى حاجة حصلت في كل الشغل اللي عملته في حياتي.. مش بحب المبالغة بس ده إحساسي الحقيقي جدًا.. جدًا جدًا.. لما تتعرض الحلقة إن شاء الله هاقف عنده كتير وهيبقى المشهد اللي هانزله مكتوب زي ما باعمل في كل مرة».

مسلسل ورد وشوكولاته

المسلسل يتناول قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، أثارت في وقت سابق جدلا واسعا في المجتمع المصري لفترة طويلة، ليقدم حكاية عن الحب والخداع والاختيار الصعب، فبين لحظات الرومانسية الدافئة والقرارات القاسية، تتحول القصة إلى صراع نفسي وعاطفي يختبر أبطاله ويكشف عن وجوه متعددة للعلاقات الإنسانية.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة مثل يوسف حشيش وآية سليم.

العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

جدير بالذكر أن زينة كانت قد انتهت من تصوير مشاهدها في المسلسل قبل يومين فقط، بعد فترة تصوير امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، رغم تعرضها لإصابة قوية في ركبتها أثناء تنفيذ أحد المشاهد قبل ثلاثة أسابيع، إذ أصيبت بشرخ واضطرت لوضع جبيرة طبية، إلا أنها رفضت التوقف عن التصوير والتزمت بإنهاء دورها في الموعد المحدد قبل انطلاق العرض الرسمي.