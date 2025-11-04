قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكشف قوائم لجان تحكيم جائزة النقاد

مهرجان القاهرة الدولي للطفل
مهرجان القاهرة الدولي للطفل
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي في دورته الثالثة، برئاسة الدكتورة داليا همام، عن أسماء أعضاء لجان تحكيم جوائز النقاد والمشاركين في ورش النقد التطبيقي، التي تضم نخبة من أبرز النقاد والمخرجين والأكاديميين المتخصصين في المسرح.

ويتميز المهرجان هذا العام بإطلاق مبادرة نقدية فريدة من نوعها، إذ تتولى لجنة تحكيم متخصصة من النقاد مهمة تقييم العروض يوميًا، بهدف دعم وتشجيع الأطفال المبدعين المشاركين في العروض المسرحية.

فبعد كل عرض، تجتمع اللجنة لاختيار أفضل ممثل وأفضل ممثلة من المشاركين، ليتم تكريمهما فورًا على خشبة المسرح أمام الجمهور، في لحظة احتفاء مباشرة تضيف أجواءً من الحماس والتقدير، وتمنح الأطفال دفعة معنوية كبيرة لمواصلة مشوارهم الفني، ويعكس هذا التقليد الجديد فلسفة المهرجان القائمة على أن النقد المسرحي ليس مجرد تحليل أكاديمي، بل هو وسيلة تحفيز وتقدير للإبداع، خاصة عندما يكون موجّهًا للأطفال.

ويلتزم أعضاء لجان التحكيم بجدول عمل مكثف لمتابعة جميع العروض ضمن المنافسة، يتضمن حضور عرضين متتاليين؛ الأول من الساعة الخامسة حتى السابعة مساءً، والثاني من التاسعة حتى العاشرة مساءً، لضمان تقييم دقيق وعادل لجميع المشاركات.

وتتشكل اللجان من قامات فنية ونقدية بارزة، تم توزيعهم على عدة مجموعات لضمان تغطية كافة فعاليات المهرجان، وفيما يلي أسماء المشاركين في كل لجنة:

اللجنة الأولى:
الناقد أشرف فؤاد، د. فيفي أحمد، الناقدة إيمان سمير، الناقدة نهلة إيهاب، الناقد نبيل سمير.

اللجنة الثانية:
الناقدة سارة عمرو، الناقدة آية سيد، الناقدة إسراء محجوب، الناقدة مي الدماصي، الناقدة منار خالد.

اللجنة الثالثة:
المخرج عمرو حسان، الناقدة سارة أشرف، الناقد أحمد خميس، الناقد أحمد زيدان، المخرجة تغريد عبد الرحمن.

اللجنة الرابعة:
الناقد والمخرج جمال عبد الناصر، المخرجة منار زين، الناقد عمر توفيق، الناقد محمد عبد الرحمن، المخرج إيميل شوقي

اللجنة الخامسة:
د. أميرة الشوادفي، الناقد جمال عبد الناصر، الناقد محمد كامل، الناقد محمد عبد الرحمن زغلول.

