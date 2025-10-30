زينة ومحمد فراج يتصدران التريند بسبب مسلسل "ورد وشوكولاتة"

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل ورد وشوكولاتة تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعة من طرح أول حلقتين على منصة يانغو بلاي.

وشهدت الحلقات الأولى والثانية العديد من المشاهد القوية أبرزها مشهد الفلاش باك بين زينة ومحمد فراج في الحلقة الأولى ومشهد الحوار التليفزيوني الذي جمعهما.

وكان إعلان المسلسل قد حقق ما يفوق أربعين مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي خصوصا بعد الإعلان أن أحداث المسلسل تعود لحادثة حقيقية أثارت جدلا واسعا في المجتمع المصري.

مسلسل "ورد و شوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد كلا من مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.