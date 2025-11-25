بسبب جروس.. محمد أضا يكشف تفاصيل إيقاف قيد الزمالك الجديد

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل وقف القيد الجديد، الذي وقعه الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ضد الزمالك، متحدثًا عن مسألة مدى رفع الإيقاف المفروض بـ3 فترات قيد حال دفع الزمالك الغرامة من عدمه.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك في كارثة كبيرة، والآن تم فرض عقوبة إيقاف قيد خامسة ضد نادي الزمالك لـ3 فترات قيد بسبب مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس».

وأردف قائلًا: «تواصلنا مع مصدر داخل نادي الزمالك وقال لنا إن رفع القيد لـ3 فترات سيحدث بمجرد دفع مستحقات كريستيان جروس».

وأضاف: «تواصلنا مع مصدر آخر خارج نادي الزمالك وأوضح لنا أنه غير متأكد من المعلومة وما إذا كان القيد سيتم رفعه حال الدفع من عدمه».

وعلّق محمد أضا قائلًتا: «لو كانت هناك عقوبة 3 فترات قيد بدون رفع العقوبة حتى حال دفعها ستكون صدمة كبيرة وستسبب غليانًا في الشارع الزملكاوي وضغطًا كبيرًا على مجلس الإدارة».