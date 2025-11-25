"ليس مجرد تمر".. وزيرة التضامن تصف مصنع "تمور التكافل" بـ"قِبلة الأمل"

في القلب الزمردي للوادي الجديد، حيث تُعانق أشعة الشمس ذهبَ الرِمال، كانت محطتنا ومضة نورٍ على درب المشاريع الحيوية؛ إنه "تمور التكافل"، مصنعٌ ليس ككل المصانع، بل هو قِبلة للأمل ومِحراب للقوة هذا ما أشارت له وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عقب زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.

حكاية على أوتار النخيل

فى منشور عبر صفحتها على فيسبوك، روت الوزيرة مشاهد من زيارتها قائلة إن خطواتها داخل المصنع لم تكن مجرد جولة لا عبورا وسط حكايات نساء نبتت عزيمتهن من جذور نخيل الواد،مشيرة هنا، تتجسد الحكاية على أوتار النخيل الشامخ، الذي يمدّ جذوره عميقًا في أرض الكفاح، كل تمرةٍ تُقطف هي شهادة ميلاد جديدة لقوة السيدة المصرية الأصيلة، يدٌ حانيةٌ تلو الأخرى، تُزهر قصص سوسن وسميرة وحفيظة وشروق، اللاتي نسجنَ من خيوط العزمِ وشاحًا يدفئ أسرهن. لم يعد المصنع مجرد مبنى، بل هو سفينة نوحٍ تحمل على متنها أحلام النساء، وتُبحر بهن نحو شاطئ الأمان، تحت مظلة "تكافل وكرامة" التي تُظللهن برداء التمكين الاقتصادي الامل والغاية. وهنا تحديدًا، يرتقي مفهوم الرعاية، ليُصبح الجسرَ الذي تعبر عليه الأسر من ضفة "الحماية" الهادئة إلى فضاء "الإنتاج" الواسع.

وتابعت فى منشورها يا ليتني أملكُ؛ لغلّفتُ كلّ حبةِ تمرٍ ببريقِ دمعةِ فَرَحٍ، وبسِفرٍ يحكي عن تاريخ المؤسسة العامة للتكافل، ذلك الجَدّ الحكيم الذي يمتدّ ظلهُ لعقود. ثاني مصنع ووحدة صناعية في المنظومة المالية الاستراتيجة ..تدريب تشغيل تمكين إنتاج.

وقالت داخل دهاليز المصنع، التي تشعّ بنظامٍ كخلية نحلٍ مُنتجة، تمرُ كل تمرةٍ كعروسٍ على أيادٍ مصريةٍ قوية، تُصقلها معايير الجودة الصارمة، وتُلبسها أجود حُلل التعبئة لتليق باسم مصر. هنا، لا نُنتج التمور وحسب، بل نُصنع فرصة عملٍ كريمة، ومِفتاحًا لتمكينٍ حقيقيّ، يقتلعُ أسَرًا كاملة من العوز ويزرعها في بستانِ الاكتفاء. كل تمرة تُغادر هذا المصنع، تُعلن بصمتٍ نهاية مرحلة الاتكاء وبداية عهد "الاعتماد على الذات".

ووجهت فى منشورها بدعم "تمور التكافل": اشترِ المنتجَ، ولكنْ تذوّقْ القيمة! أنت لا تقتني حباتٍ سكرية، بل تُضيءُ شمعةً في عتمةِ الحاجة، وتُشارك في خياطةِ ثوبِ العِزّة لسيدةٍ مصريةٍ تستحق وأسرة مصرية يقينها العمل . إنه المصنع الذي يربط بين جودةِ التمر وعدالةِ الفُرصة بخيطٍ من ذهب. هذا هو "التمكين" في أبهى صوره: تحويلُ الدعمِ إلى طاقةِ عملٍ، وتحويلُ الاحتياجِ إلى استقلالٍ حقيقي.

إذا أحببت التمر يومًا، فستعشق هنا الحكاية التي تُخبئها كل تمرة، حكاية نصرٍ وبدايةٍ جديدة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي قد استهلت زيارتها لمحافظة الوادي الجديد بغرس نخلة في حديقة 30 يونيو، وذلك دعمًا للمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وتعزيز إنتاجية التمور بالمحافظة.

وأعقب ذلك مشروع مزرعة الوقف الخيري التابع لجمعية الدكتور مصطفى محمود شمال قرية المنيرة بالمحافظة.