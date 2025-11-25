السيطرة على حريق هائل التهم ورشة نجارة في مدينة دهب

شب حريق ضخم، مساء اليوم، داخل ورشة نجارة بالمنطقة الصناعية في مدينة دهب، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

وقال مصدر بالمدينة إن الحريق اندلع في تمام العاشرة مساءً، عقب انتهاء العملية الانتخابية وإزالة بعض التعديات، حيث لاحظ الأهالي تصاعد دخان كثيف من اتجاه المنطقة الصناعية.

وانتقل المسؤولون على الفور إلى موقع الحادث، ليتبيّن أن النيران اشتعلت في ورشة “لاجونا” للأخشاب، وهي من أكبر الورش بالمنطقة.

وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء من الحماية المدنية، إضافة إلى مشاركة عدد من سيارات مياه الأهالي التي تسابق أصحابها في محاولة للسيطرة على الحريق، واستمر اشتعال النيران لأكثر من ساعة قبل نجاح قوات في إخمادها بالكامل، مع إنقاذ جزء من الأخشاب التي لم تطلها النيران داخل الورشة. وتم إبلاغ الجهات الأمنية التي حررت محضرًا بالواقعة؛ للوقوف على أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.