لينا صوفيا تكشف لـ صدى البلد عن أصعب مشاهدها في مسلسل «لينك».. فيديو

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا في لقاء خاص مع موقع صدى البلد عن كواليس مشاركتها في مسلسل "لينك"، مؤكدة أن العمل تضمن مشاهد شديدة الصعوبة على المستوى النفسي.

وقالت لينا إن أصعب المشاهد التي واجهتها خلال التصوير كانت مشهد الانتحار ومشهد التحرش، نظرًا لحساسيتهما وتأثيرهما الكبير على المشاهد، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا لتقديمهما بالشكل المطلوب.

وأضافت أنها رغم صعوبة هذه المشاهد، فإن "كل شيء أصبح أسهل بعد التصوير"، معربة عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تتلقاها بعد عرض العمل.

وأكدت لينا أن شخصية "سلمى" التي تقدمها في المسلسل مختلفة عنها تمامًا في الواقع، وهو ما جعل التجربة أكثر تحديًا بالنسبة لها، لكنها في الوقت نفسه اعتبرتها فرصة لإظهار قدراتها التمثيلية.

ويواصل مسلسل "لينك" جذب الأنظار بفضل تناوله قضايا اجتماعية معاصرة وأداء أبطاله المميز.



