فن وثقافة

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

تقى الجيزاوي

أعرب الفنان محمد رضوان عن سعادته بالمشاركة فى فيلم الشكوي 713317 الذى شارك فى الدورة 46 من مهرجان القاهرة ، وكشف عن اعماله المنتظرة وحقيقة مشاركته فى ماراثون رمضان 2026.

وقال محمد رضوان خلال لقائه مع موقع “صدي البلد” ، أنه يجسد دور فني ثلاجات ضمن احداث الفيلم مع تصاعد الأحداث الهامة والكوميدية بجانب أن الفيلم يطرح قصة مختلفة وحقيقية وتكشف  جانب من الضغوط على المواطن المصري.

وأضاف محمد رضوان: أن مشاركة الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة فى الفيلم هو إضافة كبيرة للعمل.

محمد رضوان يكشف عن اعماله المنتظرة

وعن الأعمال المنتظرة ، قال محمد رضوان انه حاليا ينتظر عرض مسلسله “شاهد قبل الحذف” ، أما عم مشاركته فى ماراثون رمضان المقبل 2026 ، أكد محمد رضوان ان حتى الأن لم يتعاقد على عمل فني.

وعن الأدوار الذى يحب ان يقدمها ، قال محمد رضوان أنه يحب دائمًا المفاجأت ويسعى لتقديم كل ما هو مختلف وجديد حتى لا يكرر ادواره.

فيلم "شكوى 713317"

وفيلم "شكوى 713317"هو فيلم روائي طويل من إنتاج مصر، وتبلغ مدته 80 دقيقة. وتدور الأحداث حول الزوجين المتقاعدين مجدي وسما، في عقدهما السادس، اللذين يعيشان حياة هادئة داخل شقتهما في حي المعادي العريق. 

لكن تعطل ثلاجتهما يقلب هذا الهدوء رأسًا على عقب، إذ يتحول ما يبدو مشكلة بسيطة إلى سلسلة متلاحقة من المعارك البيروقراطية مع شركة صيانة مشبوهة.

ومع تدهور حالة الثلاجة، تبدأ طبقات أخرى من حياتهما في الانهيار، ليجد الزوجان نفسيهما أمام تصدعات تتخطى حدود الأجهزة المنزلية لتصل إلى عمق علاقتهما وحياتهما اليومية

