السكرتير العام لبني سويف يناقش عدداً من الموضوعات والطلبات خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف



في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،ترأس اللواء حازم محمد عزت السكرتير العام،الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مشروع المواقف،وذلك بحضور اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف ،ورؤساء المدن ، ومديرو إدارات الشئون المالية والشئون القانونية والمتابعة والحسابات بديوان عام المحافظة ومباحث المرور



ناقش الاجتماع عددًامن الموضوعات والطلبات الخاصة بالبدل بين السيارات على خطوط السير داخل المراكز، وتغيير خطوط السير ،ومناقشة بعض مقترحات لتطوير العمل بالمواقف وتعظيم الإيرادات وتسهيل الحصول على الخدمة بجانب مناقشة المتطلبات اللازمة لتشغيل مواقف السيارات بقريتي سدس و بهبشين بمركزي ببا وناصر.





وأكد السكرتير العام توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غينم"لمسؤولى مباحث المرور ومشروع المواقف بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات المرورية على المواقف لمتابعة الالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة للركوب واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي مخالفات خاصة بتحصيل أي زيادة عن التعريفة أو مخالفة خطوط السير،مع التأكيد على تضافر جهود الجهات المعنية لمتابعة انتظام الخدمة المقدمة وتلافي أية سلبيات قد تضر بمنظومة العمل بها