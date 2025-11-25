انتخابات النواب (المرحلة الثانية).. القومي للمرأة يصدر تقرير اليوم الأول في 13 محافظة

اختتمت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي للمرأة، أعمالها في متابعة اليوم الانتخابي الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، في 13 محافظة (الإسماعيلية-الدقهلية-القاهرة-القليوبية-السويس-الشرقية-الغربية-المنوفية-بورسعيد-جنوب سيناء-دمياط-شمال سيناء-كفر الشيخ )

بيانات أساسية :

عدد المراكز التي تم متابعتها في اليوم الأول 102

عدد القرى في اليوم الأول 1481

عدد استمارات المتابعة 5652

عدد اللجان الفرعية من اجمالي اللجان التي تم متابعتها 5102بنسبة 90%

عدد اللجان العامة من اجمالي اللجان التي تم متابعتها 550بنسبة 10%

عدد فريق العمل علي الأرض 908

أعضاء الفرع 89

الرائدات 673

الميسرات 43

المتطوعين 88

الواعظات14

الراهبات 1

أولا :مؤشرات البيئة العامة للجنة الانتخابيةمن واقع استمارات المتابعة

تلاحظ ان عدد السيدات التي وصلت لمكان اللجنة بسهولة هو5627 وهي بنسبة 99.5% من اجمالي عدد اللجان التي متابعتها وعدد 25 لم يصل للجنة بسهولة بنسبة 0.5%

تلاحظ ان عدد اللجان المخصصة للنساء 397 لجنة بنسبة7%وعدد اللجان المختلطة 3631 بنسبة 64% ...متابع من خارج اللجنة لم تعلم اللجنة مختلطة ام للنساء فقط ...مع ملاحظة ان عدد 1624 بنسبة 29% لم يتبينوا نوع اللجنة بسبب تواجدهم خارج اللجنة.

تم تهيئة أماكن الانتظار بطريقة امنة ومظلله في عدد 5442 بنسبة96% وعدد 210بنسبة 4% لم تكن مهيأة

اما تعليق كشوف الناخبين في مكان واضح بمقر اللجنة من واقع استمارات المتابعه اتضح ان عدد 3520 بنسبة 64% اقرت بوجود الكشوف واضحة وعدد 79 بنسبه 1% لم تظهر مع ملاحظة ان عدد 1933 بنسبة 35% لم يعرفوا لمتابعتهم من خارج اللجنة

تم تعليق ارشادات التصويت في مكان واضح للناخبين اتضح انه بعدد 3061بنسبة 54% وعدد 477 بنسبة 8% لم تعلق الارشادات وعدد 2114 بنسبة 37% لم يتبينوا لمتابعتهم من خارج اللجنة

تم توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بعدد 3821 بنسبة 68% نعم وعدد 128 بنسبة 2% لم يتمكن من معرفه وجود وسائل مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات وعدد 1703 بنسبة 30% لم يتبينوا لمتابعتهم من خارج اللجنة

اما وجود الدعاية الانتخابية فكانت موجوده بنسبة1378 بنسبة 24 % ولم تكن موجوده في عدد 4274 بنسبة 76%.

ثانيا: مؤشرات مشاركة المرأة في إدارة العمل باللجنة من واقع استمارات المتابعين

تولت رئاسة اللجنة سيدة في عدد 359 بنسبة 7%وعدد 2913 بنسبة 52% للرجال مع ملاحظة ان عدد 2344 بنسبة 41% لم يتبين لمتابعته من خارج اللجنة

عدد السيدات في الجهاز المعاون 2651 بنسبة 47% من اجمالي اللجان التي تم متابعتها

تلاحظ مشاركة الشرطة النسائية في تأمين المقار الانتخابية في كافة محافظات المرحلة الثانية ما عدا محافظة الاسماعيلية

ثالثا :مؤشرات متابعة عملية التصويت من واقع استمارات

اقرت نسبة 99%لعدد 5589 بان اللجنة تم فتحها في الموعد المقرر قانونا

تمت عملية التصويت بشكل سريع وسهل لعدد 5559 بنسبة 98% مقابل عدم سهولة وسرعة عملية التصويت

لم يتم رصداي شكاوى خاصة ببطاقة الاقتراع لعدد 5382بنسبة 95%مقابل 270 بنسبة 5%

لم يتم رصد شكاوى خاصة بعدم وجود اسماء الناخبين في جداول الناخبين لعدد 5430 بنسبة 96% مقابل222 وجدوا شكاوي بنسبة4%.

لم يتم رصد حالات تكدس او تدافع امام اللجان بعدد 4618 بنسبة 82% مقابل 1034 بنسبة 18% نعم.

استغرقت عملية التصويت من 5 الي 10 دقائق في عدد 77% بينما استغراقها من 10 الي 15 دقيقة بنسبة 16% ومن 15 الي 20 دقيقة بنسبة 4% ومن20 الي 25 دقيقة بنسبة 1% ومن 25 الي 30 دقيقة بنسبة 1% واكثر من نصف ساعة بنسبة لايوجد.

شهدت الفترة من 9 صباحا وحتي 12 ظهرا اقبالا بنسبة 48%ومن الساعة 12 ظهرا الي 3 عصرا بنسبة 27% ومن الساعة 3 الي 5 ظهرا بنسبة 11% ومن 5 الي 7 مساءا 8% ومن 7 الي 9 مساءا 5%.

رابعا : مشاركة المرأة في التصويت

كانت الفئات عمرية للناخبات على مدار اليوم

من 18 الي 20 سنة 506 بنسبة 9 %

من 20 الي 40 سنة 3370بنسبة 60%

من 40 الي 50 سنة 1581 بنسبة 28%

50 سنة فأكثر 195 بنسبة 3%

اما محاولات توجيه أصوات الناخبات فكانت 4915 بنسبة 87% لا بمقابل 737بنسبة 13% نعم

تلاحظ عدم وجود عدد شكاوي خاصة بطول فترات الانتظار وطول الإجراءات لعدد5460بنسبة 97% لا مقابل 192 بنسبة 3% نعم



تقرير مكتب شكاوى المرأة انتخابات مجلس النواب 2025 لمتابعة و تقييم سير العملية الانتخابية (المرحلة الثانية)

اليوم الأول : الإثنين 24/11/2025

يهدف هذا التقرير الى عرض نتائج رصد و متابعة سير العمل فى اللجان الانتخابية عبر 13 محافظة خلال المرحلة الثانية وهما ( القاهرة – القليوبية – الغربية – المنوفية – بورسعيد – الدقهلية – الشرقية – كفر الشيخ – دمياط – الاسماعيلية – السويس – شمال سيناء –جنوب سيناء ) .

استند التقرير على ملاحظات غرف المتابعة بالامانة العامة للمجلس القومىللمراة و غرف المتابعة بفروع المجلس القومىللمراة بمشاركة محامين مكتب الشكاوى فى غرف المتابعة و من خلال الخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 .

1- التحليل والنتائج حسب المحافظات

المحافظة عدد اللجان المرصودة ابرز التحديات كيفية التعامل مع التحديات القاهرة 5 تكدس لجان ومنع التصوير

ممنوع دخول اللجان حتى الساعة 10 بالتواصل مع غرفة العمليات تم تدخل الامن الوطنى الدقهلية 6 لا أماكن لانتظار للسيدات و منع التصوير

تم دفع رشاوى من بعض المرشحين تم التواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة وتم حل الموضوع المنوفية 5 مانعين المتابعين من دخول اللجان و تم اخذ وموبايلاتهم وحذف الصور

تم طرد المتابعة من مقر الانتخاب بدون أسباب

تم التعدى على احد النواب تم التواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة وتم التعامل مع المشكلة منخلال غرفة العمليات وتم حلها الشرقية 3 يتم توزيع نقود على الناخبين لانتخاب افراد معينة تم التواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة وتم التعامل مع المشكلة وتم حلها وتوجيه السيدات باهمية العملية الانتخابية الغربية 2 يتم توجيه الناخبين لمرشح معين مشاحنات كتيرة بين انصار المرشحين تم التواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة وتم التعامل معاها من خلال الغرفة وتم حلها جنوب سيناء 2 يتم توجيه الناخبين مرشحين معينين - رمز السفينة و رمز الفنجان تم منع الرائدات من دخول الجان تم التدخل من قبل غرفة المتابعة لحل الموضوع الاسماعيلية 2 مشاجرة بين المناديب لتوجيه الناخبين باسم مرشح معين تم التدخل من قبل غرفة المتابعة لحل الموضوع شمال سيناء لجان العريش و الشيخ زويد توجيه الناخبين لمرشح معين ويتم دفع رشاوى تم توعية السيدات من خلال فرع المجلس باهمية الانتخابات كفر الشيخ 2 يتم توجيه الناخبين لمرشح معين تم توعية السيدات من خلال فرع المجلس باهمية الانتخابات



عدد من المحافظات لم يتم رصد بها مخالفات انتخابية ولا تحديات واجهت الناخبين اثناء سير العملية الانتخابية . والمحافظات هى( بورسعيد – السويس - القليوبية – دمياط )

قدم الخط الساخن لمكتب الشكاوى عدد من الاستفسارات خلال اليوم و تلقى عدد شكاوى تم التعامل معاها من خلال الغرفة .