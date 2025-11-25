غادة طلعت تنتهي من تصوير مسلسل لعبة جهنم بطولة محمد فراج | خاص

انتهت الفنانة غادة طلعت من تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة جهنم"، الذي يخرجه إسلام خيري، ومن إنتاج مجدي الهواري، وتأليف نجلاء الحديني، وبطولة النجم محمد فراج.

وكشفت غادة طلعت، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن كواليس مشاركتها في العمل، مؤكدة أن المسلسل يعتمد على قصص جرائم حقيقية تم تناولها بشكل درامي مشوّق.

وقالت غادة: “المسلسل من أحلى التجارب اللي خضتها، لأنه مليان تشويق وغموض، وكواليسه كانت ممتعة جدًا، وأحداثه مستوحاة من وقائع حقيقية هتحمس الجمهور جدًا”.

مسلسل لعبة جهنم

يُعد مسلسل "لعبة جهنم" أحد الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة، لما يقدّمه من حبكة مثيرة تجمع بين الغموض والإثارة، مع مشاركة نخبة من النجوم وصناع الدراما.