شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات

قال المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب شهدت مستوى غير مسبوق من الانضباط، مشيرًا إلى أن هذا التطور جاء نتيجة استخدام الهيئة الوطنية للانتخابات للأدوات القانونية ومدونة السلوك بشكل فعال لضبط العملية الانتخابية.

ضبط العملية الانتخابية

وأوضح شيحة أن القرارات الحاسمة التي اتخذتها الهيئة، وعلى رأسها عدم إعلان النتائج أو إعادة التصويت في 19 دائرة؛ انعكست بشكل واضح على مشهد الانتخابات، وخلقت مظاهر غير معتادة في الاستحقاقات البرلمانية السابقة.

وأضاف أن ما رُصد من التزام داخل اللجان وخارجها؛ يعكس حرص الهيئة الوطنية على تأمين أعلى درجات النزاهة والشفافية، وتوفير أجواء تُمكّن الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ودون أي تدخلات.