برلماني: تصويت الرئيس السيسي مع انطلاق انتخابات النواب رسالة قوية لأهمية المشاركة الفاعلة

أكد النائب عمرو الشلمة عضو مجلس الشيوخ ، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإدلاء بصوته في أولى لحظات انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، يشكل رسالة واضحة للمواطنين حول أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح الشلمة أن مشاركة الرئيس السيسي تُبرز الدور الحيوي لكل ناخب في اختيار ممثليه بحرية ودون ضغوط، مشيرًا إلى أن صندوق الاقتراع هو الوسيلة الأساسية لتجسيد إرادة الشعب المصري.

وأضاف النائب أن المجلس القادم سيكون معبرًا عن إرادة المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة الشعبية القوية هي الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الداخلي والدولي.

ودعا النائب عمرو الشلمة جميع المواطنين إلى ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، معتبرًا أن كل صوت يساهم في رسم مستقبل مصر وتطوير مؤسساتها الديمقراطية.