غادة طلعت تكشف لصدى البلد كواليس شخصيتها في مسلسل لينك |فيديو

كشفت الفنانة غادة طلعت في لقاء خاص مع صدى البلد عن كواليس تجسيدها لشخصية "مديحة" في مسلسل "لينك"، مؤكدة أن الدور بعيد مختلفًا تمامًا عما قدمته في أعمالها السابقة.

وأوضحت غادة أن شخصية مديحة هي من عائلة أسما التي تجسدها الفنانة رانيا يوسف، مضيفة:

"مديحة شخصية عفوية جدًا وشعبية وبنت بلد، وده بعيد تمامًا عن شخصيتي الحقيقية، لكن ردود الفعل على الدور كانت مبهجة للغاية".

كما أشارت إلى أن أصعب مشهد واجهته أثناء التصوير كان مشهد البطة، قائلة:

"المشهد كان صعب لأن رانيا يوسف خافت بجد أثناء التصوير، وده خلّى اللحظة تلقائية جدًا".

وأكدت غادة طلعت سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل وبالتعاون مع فريقه بالكامل، مشيرة إلى أن الكوميديا من أكثر المجالات التي تحبها، وأن تجربتها في "لينك" أضافت لها الكثير.

واختتمت حديثها قائلة إن نجاح العمل وردود فعل الجمهور الإيجابية جعلتها تشعر بالفخر بهذه التجربة المميزة.