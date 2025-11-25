لخلافات قديمة.. القبض على شخص أطلق النار على طليقته في المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض على شخص قام بإطلاق اعيرة ناريه لإنهاء حياة طليقته بسبب خلافات قديمة بينهما، مما أسفر عن إصابتها، تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة، يفيد بإطلاق شخص عيارا ناريا على سيدة بدائرة مركز المنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين إصابة ع. ه 45 سنه بطلق ناري في منطقة الرقبة، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة.

وبإجراء التحريات تبين إطلاق المتهم هـ. ع طليق المجني عليه بارتكاب الجريمة، تم ضبطه واقتياده إلى قسم شرطة المنيا وجار عرضه على جهات التحقيق.

تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة.