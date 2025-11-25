رابطة تجار السيارات: نطالب بإعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم لتخفيف معاناتهم

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على ضرورة إعادة النظر في ملف سيارات ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تخفيف المعاناة عن هذه الفئة ومراعاة ظروفهم الخاصة.

وأشار أسامة أبو المجد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الغرامات المفروضة على الأرضيات كبيرة جدًا، مؤكدًا أن هناك حالات سيدة اضطرت لأخذ قرض لشراء سيارتها، وما زالت تتحمل القرض، بالإضافة إلى الغرامات على الأرضيات، ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

وشدد رئيس الرابطة أسامة أبو المجد، على أهمية إيجاد حلول توازن بين تطبيق القانون ودعم ذوي الهمم، لضمان حقوقهم وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية غير مبررة.