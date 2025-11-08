قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف

كشف الفنان محمد رضوان عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة في السينما والدراما، مؤكدًا أن الفن بالنسبة له حالة من الإبداع المستمر والبحث عن التميز، سواء في اختيار الشخصيات التي يقدمها أو في المتابعة اليومية للفن والموسيقى التي تمنحه طاقة إيجابية أثناء عمله.

وتحدث محمد رضوان عن تفاصيل عمله الدرامي الجديد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "مسلسل 'شاهد قبل الحذف'، من المقرر عرضه أوائل شهر نوفمبر، أنا بعمل عبد الرحيم، عبد الرحيم ده من الشخصيات الشريرة جدًا.. الشر المطلق".

وتطرق محمد رضوان إلى فيلمه السينمائي الجديد، قائلاً: "في السينما أنا منتظر فيلم اسمه 'الشكوى 317713'، إخراج ياسر الشافعي وبطولة محمود حميدة وشيرين.. انتهينا من تصويره، وإن شاء الله ممكن تشوفوه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة اللي جاية".

كما تحدث عن نجاحه في شخصية "رمضان حريقة" قائلاً: "إحنا عملنا مسلسل 'موضوع عائلي' وقدمنا فيه شخصية رمضان حريقة والناس استمتعت به، فبنعمل شخصيات جديدة بقى ونأمل الناس تستمتع بيها بنفس القدر اللي استمتعوا به في رمضان حريقة".

وخلال اللقاء تحدث محمد رضوان، عن ألبوم المطربة مي فاروق الجديد "ألبوم تاريخي"، قائلاً: "أقول لها ربنا معاكي وألف مبروك إصدار ألبوم تاريخي، وإن شاء الله تكسري الدنيا، وكل مصر والوطن العربي يسمعه ويستمتع به.. مي فاروق صوت نادر وجوده، وصوت جبار، ولائقة في كل حاجة بتعملها، يعني بتغني أغاني أم كلثوم وبتغني أغاني خاصة بها، والاثنين حلوين. يعني أنت لو قاعد في العربية وبتسمع هتستمتع جدًا".

وكشف محمد رضوان، عن المطربين المفضلين لديه، قائلاً: "أحب أسمع فيروز أول ما أصحى كده أسمع فيروز شوية، وخصوصًا لما أكون بصور، بتديني طاقة إيجابية كده وبتهدي أعصابي، وبتخليني يعني أتغلب على التوتر بتاع التصوير. أم كلثوم بقى السلطنة كلها بالليل".

وتابع حديثه عن مسرحية "كوكب الشرق"، قائلاً: "أم كلثوم أي حاجة هتتعمل عنها هتنج، المسلسل نجح جدًا بتاع صابرين، فيلم الأستاذ محمد فاضل والأستاذة فردوس عبد الحميد برضه من الأفلام الجميلة اللي كلنا اتفرجنا عليها.. تاريخ أم كلثوم يحتمل إن احنا نعمل أكثر من عمل لأم كلثوم".

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

