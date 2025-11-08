محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف

كشف الفنان محمد رضوان عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة في السينما والدراما، مؤكدًا أن الفن بالنسبة له حالة من الإبداع المستمر والبحث عن التميز، سواء في اختيار الشخصيات التي يقدمها أو في المتابعة اليومية للفن والموسيقى التي تمنحه طاقة إيجابية أثناء عمله.

وتحدث محمد رضوان عن تفاصيل عمله الدرامي الجديد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: "مسلسل 'شاهد قبل الحذف'، من المقرر عرضه أوائل شهر نوفمبر، أنا بعمل عبد الرحيم، عبد الرحيم ده من الشخصيات الشريرة جدًا.. الشر المطلق".

وتطرق محمد رضوان إلى فيلمه السينمائي الجديد، قائلاً: "في السينما أنا منتظر فيلم اسمه 'الشكوى 317713'، إخراج ياسر الشافعي وبطولة محمود حميدة وشيرين.. انتهينا من تصويره، وإن شاء الله ممكن تشوفوه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة اللي جاية".

كما تحدث عن نجاحه في شخصية "رمضان حريقة" قائلاً: "إحنا عملنا مسلسل 'موضوع عائلي' وقدمنا فيه شخصية رمضان حريقة والناس استمتعت به، فبنعمل شخصيات جديدة بقى ونأمل الناس تستمتع بيها بنفس القدر اللي استمتعوا به في رمضان حريقة".

وخلال اللقاء تحدث محمد رضوان، عن ألبوم المطربة مي فاروق الجديد "ألبوم تاريخي"، قائلاً: "أقول لها ربنا معاكي وألف مبروك إصدار ألبوم تاريخي، وإن شاء الله تكسري الدنيا، وكل مصر والوطن العربي يسمعه ويستمتع به.. مي فاروق صوت نادر وجوده، وصوت جبار، ولائقة في كل حاجة بتعملها، يعني بتغني أغاني أم كلثوم وبتغني أغاني خاصة بها، والاثنين حلوين. يعني أنت لو قاعد في العربية وبتسمع هتستمتع جدًا".

وكشف محمد رضوان، عن المطربين المفضلين لديه، قائلاً: "أحب أسمع فيروز أول ما أصحى كده أسمع فيروز شوية، وخصوصًا لما أكون بصور، بتديني طاقة إيجابية كده وبتهدي أعصابي، وبتخليني يعني أتغلب على التوتر بتاع التصوير. أم كلثوم بقى السلطنة كلها بالليل".

وتابع حديثه عن مسرحية "كوكب الشرق"، قائلاً: "أم كلثوم أي حاجة هتتعمل عنها هتنج، المسلسل نجح جدًا بتاع صابرين، فيلم الأستاذ محمد فاضل والأستاذة فردوس عبد الحميد برضه من الأفلام الجميلة اللي كلنا اتفرجنا عليها.. تاريخ أم كلثوم يحتمل إن احنا نعمل أكثر من عمل لأم كلثوم".